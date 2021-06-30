Remedy анонсировала Condor — кооперативный спин-офф Control на четырех игроков

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В разработке также находится высокобюджетный шутер во вселенной Control.

Финская студия Remedy Entertainment (Max Payne, Alan Wake, Control) анонсировала свой следующий проект под названием Condor — это мультиплеерный спин-офф рейтингового шутера Control, рассчитанный на четырех игроков. У игры пока нет даже приблизительной даты релиза. Подробности сюжета также пока не сообщаются.

Известно, что Condor разрабатывается на том же движке, что и Control — Northlight. Бюджет проекта составляет 25 миллионов евро. Игра выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Издателем выступит 505 Games, которая распространяла Control.

«Как многопользовательская игра, Project Condor может в долгосрочной перспективе привлечь внимание игрового сообщества, способствуя увеличению доходов от продуктов 505 Games дольше, чем традиционные игры». из совместного заявления руководителей Digital Bros Group, в состав которой входит 505 Games

Remedy и 505 Games также признались, что работают над «более высокобюджетной» игрой по вселенной Control, которая выйдет в будущем. Согласно пресс-релизу, компании лишь «обрисовали условия сотрудничества в общих чертах», так что проект выйдет еще не скоро.

Можно вспомнить, что Remedy Entertainment не зацикливается на франшизе Control и параллельно работает над CrossfireX вместе с корейским разработчиком Smilegate, создавшим популярный шутер от первого лица Crossfire. Кроме того, разработчик заключил партнерство с Epic Games Publishing в конце марта 2020 года на издание двух игр.