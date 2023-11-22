Новости Игры 22.11.2023 в 15:38 comment views icon

Remedy выпустила гайд по вязанию свитера Саги Андерсон из Alan Wake 2

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Праздничный сюрприз для поклонников Alan Wake 2, косплееров и рукодельниц.

Студия Remedy выпустила схему вязания довольно привлекательного джемпера в скандинавском стиле, вдохновленного нарядами агента ФБР Саги Андерсон.

Remedy випустила гайд з в'язання светра Саги Андерсон з Alan Wake 2

Здесь есть шаблоны, схемы, инструкции по выбору материалов и тому подобное — правда, для новичков задача будет нелегкой, поскольку на свитере изображен еще и узор с изображением оленя и елок.

Remedy также выпустила официальный путеводитель по косплею Саги и самого Алана Вейка. Для изображения первого персонажа необходимо приобрести куртку ФБР и кобуру для пистолета, а для второго понадобятся налокотники, сумка и ангельская лампа.

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Alan Wake 2 — это хоррор с элементами выживания, разработанный Remedy Entertainment и изданный Epic Games Publishing в прошлом месяце. Сюжет продолжает историю оригинала, где автор бестселлеров Алан Вейк, 13 лет находившийся в ловушке альтернативного измерения, пытается сбежать, создав новую историю с участием агента ФБР по имени Сага Андерсон.

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Игра получила 8,7 балла от пользователей на Metacritic (лучший результат Remedy со времен Max Payne 2) и представлена на Game Awards 2023 сразу в восьми номинациях — Игра года, Лучшая режиссура, Лучший нарратив и др.

Обзор Alan Wake 2. Двойное наслаждение

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Ранее в письме к инвесторам Remedy предоставила новую информацию о пяти новых играх, над которыми сейчас работает: в частности о Control 2 (на стадии тестирования концепции), римейках двух частей Max Payne (на стадии производственной готовности) и двух новых тайтлах — Condor и Codename Vanguard.

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