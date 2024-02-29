Remedy за €17 млн приобрела у 505 Games права на игровую франшизу Control

Remedy Entertainment и издатель 505 Games объявилио соглашении, согласно которому все права на публикацию, дистрибуцию, маркетинг и другие права на игру Control, codename Condor, Control 2 и все будущие продукты серии Control возвращаются к Remedy.

Франшиза Control лежит в основе Remedy. Приобретя полные права на Control, Condor и Control 2, Remedy теперь имеет возможность принимать правильные продуктовые и бизнес-решения, сосредоточенные на долгосрочном росте франшизы.

Что касается Control 2 и codename Condor, все права на публикацию, распространение, маркетинг и другие права, лицензированные 505 Games, возвращаются к Remedy с немедленным вступлением в силу. 505 Games будет оставаться издателем Control в течение переходного периода, заканчивающегося 31 декабря 2024 года, в соответствии с условиями оригинального издательского соглашения Control.

Максимальная цена сделки составляет примерно €17 млн, что равно сумме, которую 505 Games в настоящее время заплатила за разработку Condor и Control 2, и включает «незначительную» премию. Remedy оплатит всю цену тремя денежными платежами в течение следующих двенадцати месяцев.

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