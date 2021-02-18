Новости
«Начало новой эры для гоночных игр». Codemasters официально стала частью Electronic Arts

«Начало новой эры для гоночных игр». Codemasters официально стала частью Electronic Arts

«Начало новой эры для гоночных игр». Codemasters официально стала частью Electronic Arts


Electronic Arts объявила о завершении сделки по приобретению студии Codemasters за 1,2 миллиарда долларов. Она вошла в состав внутреннего подразделения EA под названием Codex Games.

Изначально студию Codemasters хотел купить издатель Take-Two за 994 миллиона долларов, но вскоре EA перебила сделку с более привлекательным предложением в 1,2 миллиарда долларов и в итоге она одержала победу.

По итогам сделки к EA перешли следующие гоночные франшизы:

  • Formula 1
  • DIRT
  • DiRT Rally
  • WRC
  • GRID
  • Project CARS
  • Real Racing

«Начало новой эры для гоночных игр». Codemasters официально стала частью Electronic Arts

Глава издательства EA Эндрю Уилсон, комментируя закрытие сделки, назвал покупку Codemasters «началом новой эры для гоночных игр». На недавнем финансовом отчете EA пообещала выпускать (через Codemasters) по одной гоночной игре каждый год.

EA подтвердила релиз следующей части Battlefield в 2021 году и пообещала выпускать (через Codemasters) по одной гоночной игре каждый год

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить