«Начало новой эры для гоночных игр». Codemasters официально стала частью Electronic Arts
Electronic Arts объявила о завершении сделки по приобретению студии Codemasters за 1,2 миллиарда долларов. Она вошла в состав внутреннего подразделения EA под названием Codex Games.
Изначально студию Codemasters хотел купить издатель Take-Two за 994 миллиона долларов, но вскоре EA перебила сделку с более привлекательным предложением в 1,2 миллиарда долларов и в итоге она одержала победу.
We're excited to welcome @Codemasters to the EA family! 🚗💨 pic.twitter.com/y3yYB94vmF
— Electronic Arts (@EA) February 18, 2021
По итогам сделки к EA перешли следующие гоночные франшизы:
- Formula 1
- DIRT
- DiRT Rally
- WRC
- GRID
- Project CARS
- Real Racing
Глава издательства EA Эндрю Уилсон, комментируя закрытие сделки, назвал покупку Codemasters «началом новой эры для гоночных игр». На недавнем финансовом отчете EA пообещала выпускать (через Codemasters) по одной гоночной игре каждый год.
EA подтвердила релиз следующей части Battlefield в 2021 году и пообещала выпускать (через Codemasters) по одной гоночной игре каждый год