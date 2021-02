«Начало новой эры для гоночных игр». Codemasters официально стала частью Electronic Arts

Electronic Arts объявила о завершении сделки по приобретению студии Codemasters за 1,2 миллиарда долларов. Она вошла в состав внутреннего подразделения EA под названием Codex Games.

Изначально студию Codemasters хотел купить издатель Take-Two за 994 миллиона долларов, но вскоре EA перебила сделку с более привлекательным предложением в 1,2 миллиарда долларов и в итоге она одержала победу.

We're excited to welcome @Codemasters to the EA family! 🚗💨 pic.twitter.com/y3yYB94vmF

— Electronic Arts (@EA) February 18, 2021