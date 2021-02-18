«Начало новой эры для гоночных игр». Codemasters официально стала частью Electronic Arts

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Electronic Arts объявила о завершении сделки по приобретению студии Codemasters за 1,2 миллиарда долларов. Она вошла в состав внутреннего подразделения EA под названием Codex Games.

Изначально студию Codemasters хотел купить издатель Take-Two за 994 миллиона долларов, но вскоре EA перебила сделку с более привлекательным предложением в 1,2 миллиарда долларов и в итоге она одержала победу.

We're excited to welcome @Codemasters to the EA family! 🚗💨 pic.twitter.com/y3yYB94vmF — Electronic Arts (@EA) February 18, 2021

По итогам сделки к EA перешли следующие гоночные франшизы:

Formula 1

DIRT

DiRT Rally

WRC

GRID

Project CARS

Real Racing

Глава издательства EA Эндрю Уилсон, комментируя закрытие сделки, назвал покупку Codemasters «началом новой эры для гоночных игр». На недавнем финансовом отчете EA пообещала выпускать (через Codemasters) по одной гоночной игре каждый год.