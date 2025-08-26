Новости Устройства 26.08.2025 comment views icon

Ремонтник консолей наткнулся на "редкую" Xbox, которую заблокировали из-за долгов

В руки мастера по ремонту ретроконсолей попала Xbox 360, которая отказывалась запускать игры из-за сообщения о «долге».

Если вы думаете, что эта фраза звучит, как минимум, странно — вам не кажется. Такая ошибка оказалась экстраординарной даже для опытных пользователей и самого мастера.

«Сегодня ремонтировал Xbox 360 и наткнулся на ошибку, которую раньше никогда не видел. Похоже, предыдущий владелец имеет какую-то задолженность перед Microsoft, и из-за этого консоль навсегда заблокирована», — пишет мастер в соцсетях.

На этом этапе вспоминается история 10-летней давности. В 2012 году Microsoft в США предлагала специальную схему — приобрести Xbox 360 за $150 и взять на себя обязательный двухлетний контракт Xbox Live, который стоил еще $360. Если условия не выполнялись, консоль могли обозначить в системе как «должника». Тогда официально не объясняли, что будет в случае неуплаты — теперь ответ стал очевидным.

Ремонтник консолей натрапив на "рідкісну" Xbox, яку заблокували через борги
Полный скриншот о блокировке Xbox 360 из-за «долга»

Часть пользователей советовали мастеру просто «взломать» приставку. Тем более, что недавно популярный блогер Modern Vintage Gamer показывал эксплойт Badupdate, который позволяет обойти защиту Xbox 360 менее чем за минуту. Проблема лишь в том, что этот метод требует запуска демоверсии Rock Band Blitz с флешки. Здесь странная блокировка, которая, похоже, не позволяет даже запуск пробной версии.

Развязка пришла от Microsoft. Независимый эксперт Эрик Марси объяснил, что выход давно существует и не требует никаких хаков: надо обновить Xbox 360 до версии 17559. Тогда блокировка исчезнет. Это обновление появилось еще в ноябре 2019 года и полностью убрало проверку «долга» в ключах системы. По сути, компания тогда решила больше не поддерживать эти ограничения и сосредоточилась на новой приставке. Так что достаточно официального патча, и консоль снова работает как новая.

Источник: Tom’s Hardware

