"Заслуживают тысячи смертей": Хидеки Камия проклял геймеров, распространяющих спойлеры Resident Evil Requiem

В сети массово появились спойлеры Resident Evil Requiem за несколько дней до мирового релиза. Бывший режиссер оригинальной Resident Evil 2 Хидеки Камия буквально проклял и пожелал смерти тем, кто делает ливни.





По его словам, те, кто распространяет утечки, «заслуживают тысячи смертей» и проклял их «больше никогда не играть в игры». Ранее с заявлением выступила Capcom, которая попросила фанов не публиковать и не распространять спойлеры перед релизом Resident Evil Requiem. Студия добавила, что юридическая команда продолжит удалять все предрелизные сообщения, чтобы обезопасить игроков от испорченных эмоций во время первого прохождения.

«До выхода игры осталось совсем немного времени, поэтому мы с нетерпением ждем всех ваших реакций после релиза!» — написала студия.





Камия ответил на это сообщение в собственном аккаунте X (Twitter) и был значительно резче. Он вспомнил, как какой-то еженедельный фотожурнал полностью слил финальный сюжетный поворот Resident Evil 2.

«Ради собственного эгоистического удовольствия вы топчетесь по чувствам игроков, которые ждали этого, и по чувствам создателей, которые вложили в игру всю душу. Отвратительный поступок, разрушающий счастье всех и заслуживающий тысячи смертей. Пусть вас проклянут никогда больше не играть в игры», — говорит бывший режиссер.

Несмотря на эмоциональный отклик, утечки крупных релизов стали привычной историей. Как только физические копии попадают в розницу, спойлеры почти неизбежно появляются онлайн. И даже несмотря на резкую позицию Камии, всегда найдутся те, кто не хочет ждать несколько дней до официального запуска или кому безразличны спойлеры.

Resident Evil Requiem — девятая основная часть серии и один из ключевых релизов года для Capcom. Многие фанаты ждут продолжение истории Леона Кеннеди, одного из самых известных персонажей франшизы, и дочери журналистки Алисы Эшкофрт. Релиз игры состоится уже в эту пятницу 27-го января.

