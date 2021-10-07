Как сообщает Reuters, антимонопольные органы ЕС готовятся официально предъявить Apple обвинения в нарушении антимонопольного законодательства по расследованию в отношении Apple Pay — акт почти готов и его отправка запланирована на 2022 год.

16 июня 2020 года Европейская комиссия открыла два антимонопольных расследования в отношении Apple из-за правил App Store и Apple Pay. Расследование, касающееся App Store, стало ответом на жалобу Spotify из-за несправедливого размера комиссии и ограничений конкурирующих сервисов. В апреле Еврокомиссия признала Apple виновной по двум пунктам — использование собственной платежной системы в App Store с комиссией 30% и правило, запрещающее разработчикам уведомлять пользователей об альтернативных способах оплаты. Сейчас Apple пытается оспорить это решение.

Что же касается второго расследования, Apple ограничивает использование NFC в своих устройствах собственным сервисом Apple Pay — сторонние компании не могут предлагать платежи с помощью NFC через свои собственные приложения. Подробностей пока нет, но ЕС может заставить Apple открыть свой платежный сервис Apple Pay для конкурентов. И да, за нарушение антимонопольного законодательства Еврокомиссия может накладывать штраф в размере до 10% годового оборота,

Здесь стоит учитывать, что подобные судебные разбирательства могут длиться годами, поскольку судебная система Европы, как и многих государств, устроена таким образом, что можно подавать бесчисленные апелляции. То есть, если в конечном итоге Еврокомиссия сможет дожать Apple в этом вопросе, то изменения произойдут еще очень нескоро.

Что интересно, ранее комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер выражала опасения по поводу возможных нарушений антимонопольного законодательства, связанных с Siri. Она упоминала, что более 200 компаний пожаловались на практики Apple с эксклюзивностью и жесткой привязкой голосового ассистента. Но официально обвинения по этим жалобам пока выдвинуты не были.

Как отмечает 9to5mac, глава Apple Тим Кук в начале этой недели встречался с Маргрет Вестагер в Нью-Йорке, но что конкретно они обсуждали неизвестно.