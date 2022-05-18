Reuters: SpaceX Илона Маска может стать самым дорогим стартапом США. Оценочная стоимость компании выросла до $125 млрд

SpaceX миллиардера Илона Маска готова стать самым ценным стартапом в США, поскольку оценочная стоимость компании выросла до 125 миллиардов долларов в ходе продолжающейся продажи акций на вторичном рынке, сообщили источники Reuters.

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Стоимость этих ценных бумаг подскочила с 56 долларов за штуку в октябре прошлого года до 72 долларов. Продажа акций по такой цене может повысить оценку SpaceX до более чем в 125 миллиардов долларов. В там случае компания обойдет финтех-гиганта Stripe, который был оценен в 115 миллиардов долларов при вторичной продаже.

Но агентству Reuters не удалось узнать, сколько акций было выставлено на продажу компанией, и входит ли в число продавцов исполнительный директор компании Илон Маск, владеющий 44% акций SpaceX и который подписал сделку о приобретении Twitter за 44 миллиарда долларов. Маск также является исполнительным директором Tesla.

Согласно документам регулирующих органов, SpaceX привлекла 337,4 млн долларов в декабре и 1,16 млрд долларов в виде акционерного финансирования в апреле 2021 года.

На днях Илон Маск не исключил, что купит Twitter дешевле 44 миллиардов долларов. А издание New York Post со ссылкой на собственные источники сообщало, что SpaceX планирует продать свои акции избранной группе покупателей, и что Маск продаст свои 44% акций. Вырученные средства могут пойти на покупку Twitter.