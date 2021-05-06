Reuters: Tencent договаривается с властями США, чтобы сохранить инвестиции в Riot Games и Epic Games

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По данным Reuters, Tencent ведет переговоры с Комитетом по иностранным инвестициям США (CFIUS), подчиняющимся Министерству финансов США, о потенциальной сделке, которая позволит китайскому гиганту сохранить инвестиции в американские компании, включая Riot Games и Epic Games.

Еще в конце 2020-го власти США взялись проверять Epic Games и Riot Games из-за связей с китайской Tencent — в этом они увидели потенциальную угрозу безопасности, внешней политике и экономике США. Тогда сообщалось, что регулятор направил Riot Games, Epic Games и еще ряду компаний запросы на предоставление подробной информации о протоколах безопасности в части хранения и обработки персональных данных американцев. Торговые отношения Вашингтона с Пекином по-прежнему оставляют желать лучшего и по большому счету в этом плане со сменой президента ничего не изменилось — Huawei все еще под санкциями, а китайские IT-компании находятся под пристальным вниманием.

Если CFIUS в итоге решит включить Tencent в «черный список»‎, то китайскому гиганту придется избавиться от инвестиций в американских компаниях — вспоминаем, как в прошлом году на грани запрета в США оказались TikTok, WeChat и еще несколько популярных китайских сервисов и соцсетей.

Tencent полностью владеет Riot Games (разработчик League of Legends), а в Epic Games (Fortnite) ей принадлежит 40% акций. Китайский холдинг выступает совладельцем многих других компаний, включая Tesla, Snap, Spotify и Blizzard.

Согласно докладу Reuters, Tencent хочет избежать потенциальных санкций и активно договаривается с властями США о заключении необходимых соглашений. Насколько далеко Tencent удалось продвинуться в переговорах с властями США, неизвестно.

В Riot Games в комментарии Reuters заявили, что компания работает независимо от Tencent и использует для защиты персональных данных «лучшие методы в отрасли».