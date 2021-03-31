Huawei отчиталась за 2020 год — рост бизнеса почти прекратился, но выручка и прибыль остаются «в плюсе»





Китайская компания Huawei опубликовала отчет о финансовых результатах за 2020 год, и теперь можно оценить влияние санкций США на ее бизнес. Если вкратце, бизнес стагнирует, но компании удалось завершить этот, цитируя топ-менеджера Huawei, «очень тяжелый год» с положительными значениями дохода и прибыли, не в последнюю очередь благодаря успехам на домашнем рынке Китая.

Прежде чем перейти к конкретным цифрам, небольшая ремарка: если помните, в августе 2020 года после очередной волны ужесточения американских санкций требование специальной лицензии для сотрудничества с Huawei распространилось на все зарубежные компании, использующие американское программное обеспечение или оборудование. Это существенно усложнило и без того непростое положение Huawei, сильнее всего новый удар ощутил полупроводниковый бизнес и мобильное подразделение. В последнем квартале 2020 года продажи смартфонов Huawei обрушились на целых 42,4% (самый большой спад среди лидеров), а сама компания вылетела из первой пятерки крупнейших поставщиков. В годовом отчете Huawei отдельно не выделяет результаты четвертого квартала, но, если судить по отчетам аналитиков, сложнее всего китайскому гиганту было именно под конец 2020 года.

Общая выручка Huawei в 2020 году составила 891,4 миллиарда юаней (около $136 млрд) — на 3,8% больше, чем в 2019 году. Чистая годовая прибыль выросла на 3,2% — до 64,6 миллиарда юаней ($9,86 млрд). На Китай пришлось 66% всей выручки Huawei против 59% годом ранее. В то же время продажи в США упали на 24,5%.

Сильнее всего от санкций пострадал сегмент телекоммуникационного оборудования — из-за запрета на использование 5G-оборудование Huawei в США, Великобритании, Австралии и других европейских странах его доходы практически не выросли (+0,2%).

Потребительский бизнес Huawei (телевизоры, ПК, смартфоны и носимая электроника) в 2020 году принес 482,9 миллиарда юаней ($74,1 млрд) — на 3,3% больше, чем в 2019-м. Для сравнения, по итогам 2018 года направление нарастило выручку на 34%.

Подразделение, обслуживающее корпоративный сегмент, показало самый лучший результат — его выручка выросла на 23% в годовом выражении, до миллиарда юанейn ($15,4 млрд).

В начале 2021 года лидер Huawei даже попытался договориться о встрече с президентом США Джо Байденом, чтобы наладить отношения (безуспешно), а затем Huawei через суд попыталась отменить запрет властей США на продажу своей продукции на территории страны (тоже пока безрезультатно). Иными словами, пока ничего не указывает, что в 2021 году сможет Huawei переломить эту удручающую ситуацию к лучшему. Сейчас все надежды на лучшее будущее для потребительского бизнеса связаны с собственной универсальной ОС Harmony OS и магазином AppGallery.