Режиссер «Дэдпул и Росомаха» рассказал о своем будущем фильме «Звездные войны»

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Шон Леви, который недавно снял «Дэдпул и Росомаха» прокомментировал ленту с франшизы «Звездные войны», которую он будет снимать. Деталей немного — лишь общее начальное представление.

«Звездные войны» Шона Леви были объявлены еще в 2022 году. В начале этого года стало известно, что Джонатан Троппер, который не впервые сотрудничает с режиссером, напишет сценарий. На подкасте Happy Sad Confused Шона Леви спросили, как продвигаются его «Звездные войны».

Хотя Леви не раскрывает место действия или сюжет фильма, он намекает, что сценарий пишется с учетом конкретных актеров. Это может также означать учет конкретных персонажей в исполнении этих актеров, которые уже были представлены во франшизе. Вот что ответил Леви, когда его переспросили об актерах:

«Вау! Вы задаете правильные вопросы. Да. Пожалуйста, не задавайте повторных вопросов!»

Официально об участии Шона Леви во франшизе не было раскрыто практически ничего. Неясно, когда именно будут разворачиваться события фильма в общей хронологии «Звездных войн» и какие персонажи в нем появятся. Однако слухи предполагают, что зрители могут увидеть возвращение Дейзи Ридли в роли Рей. В январе этого года голливудский инсайдер Джефф Снайдер намекнул, что Рей не просто ожидает возвращения в собственном сольном фильме, но и что она также может появиться в определенной роли в фильме Леви.

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Хотя возвращение Дейзи Ридли в фильме Леви остается под вопросом, Рей появится в ленте «Звездные войны: Новый орден джедаев» от режиссера Шармин Обейд-Чиной. В ней персонаж будет пытаться создать новый Орден джедаев.

Источник: ScreenRant

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