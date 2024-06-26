Режиссер «Игры престолов» снимет сериал о Гарри Поттере для HBO — с вероятным дебютом в 2026 году

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HBO объявила творческую команду, которая будет работать над сериальной экранизацией «Гарри Поттера».

Сценарий к Гарри Поттеру напишет Франческа Гарднер, а срежиссирует и спродюсирует проект ее коллега по «Наследникам» Марк Майлод, согласно THR.

Гарднер, помимо «Наследников», написала и продюсировала «Темные материи» и «Убивая Еву», а Майлод срежисировал несколько эпизодов хитовой «Игры престолов» и второго сезона «Одних из нас».

Изначально «Гарри Поттер» был предназначен для стриминга Max, где и разрабатывался с 2021 года, однако в рамках изменения стратегии и брендинга выйдет как оригинальный сериал HBO (как и сериал по комиксу DC «Зеленый фонарь»).

Как отмечалось ранее, сериал о Гарри Поттере станет «правдивой адаптацией» книг Джоан Роулинг и получит новый актерский состав для «нового поколения фанатов» — полный фантастических деталей и любимых персонажей. Исполнителей главных ролей, которые ранее взяли на себя Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт, объявят позже.

Дата трансляции сериала окончательно не установлена, однако ранее генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав заявил, что дебют планируется на 2026 год.

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Автор оригинальных книг Джоан Роулинг привлечена как исполнительный продюсер, однако HBO избегал комментариев о ее роли, учитывая реакцию относительно антитрансгендерных высказываний писательницы.

«Это нюансы и это сложно. Мы не собираемся в это углубляться. Наш приоритет — то, что на экране», — сказал руководитель по контенту HBO и Max Кейси Блойс.

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