Робопаук Шарлотта будет печатать новый дом ежедневно, даже на Луне

Австралийский стартап Crest Robotics и компания Earthbuilt Technology представили своего нового робота Шарлотту, способного построить дом площадью 200 кв. м за один день. 

Шарлотта работает со скоростью примерно 100 строителей, используя экологически чистые материалы из песка, битого стекла и кирпичной крошки. Вместо выполнения отдельных операций, таких как монтаж арматуры и сборка деревянных панелей, Шарлотта использует экструзионную систему для 3D-печати строительного материала последовательными слоями. 

«Прикрепленная к шасси Charlotte экструзионная система Earthbuilt будет собирать легкодоступные материалы, такие как песок, земля и отходы, например, измельченный кирпич, которые затем связываются в ткань и прессуются для формирования слоев здания», — объясняют разработчики. 

Робот все еще находится в процессе разработки. Вероятно, до первого полноценно возведенного Шарлоттой дома пройдет еще не один год, в рамках недавней выставки была представлена уменьшенная версия.

Разработчики Шарлотты планируют использовать ее не только для возведения домов на Земле, но и для строительства лунных баз. В Crest Robotics и Earthbuilt Technology отмечают, что универсальная, компактная технология Шарлотты, вдохновленная самой природой, в сочетании с возможностью автономной работы делают этого робота идеальным для использования на Луне. Конструкция Шарлотты позволит этому роботу легко выдавливать и уплотнять лунный реголит для строительства сооружений купольного типа.

На Луне нам понадобится другая строительная техника. Легкая конструкция Charlotte позволяет компактно складываться для космических путешествий, а ее маневренность и динамичность позволяют быстро вести строительство на лунной поверхности, — подчеркивают разработчики. 

Текущая разработка пока рассчитана на реализацию упрощенных проектов. Однако основная польза от этого робота будет заключаться в решении проблем нехватки рабочей силы и задержек в процессе строительства. Шарлотта создает огнестойкие и водонепроницаемые конструкции, а процесс строительства происходит гораздо быстрее и при меньших затратах.

Подобные решения могут быть не одинаково эффективными во всех регионах и климатических условиях, однако создание робота-строителя выглядит перспективным в рамках частичного решения проблемы дефицита жилья для миллионов людей по всему миру.

Источники: New Atlas; Interesting Engineering

