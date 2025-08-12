В США начали печатать недорогие дома

Американская компания Icon, специализирующаяся на 3D-печати, строит 3 жилых дома для малоимущих в штате Техас, демонстрируя возможности этих технологий для рынка доступного жилья.

Отмечается, что проект является частью большего плана по возведению комплекса домов Mueller, созданных с помощью 3D-печати, в Остине. Проект в начале этого года представило архитектурное бюро Icon и Майкла Сью.

Площадь каждого дома составит 60 кв. м. На первом этаже будут размещаться гостиная, столовая и кухня с открытой планировкой, которая внутри выглядит достаточно компактной. Современный интерьер дополняют ребристые стены. На верхнем этаже находятся одноместная спальня и единственная ванная комната.

Каждый дом имеет гибридную конструкцию, похожую на дома, напечатанные Icon в рамках предыдущих проектов. Нижний этаж был построен с помощью 3D-принтера Icon, который выжимает слоями из сопла, в соответствии с чертежом, запатентованную цементоподобную смесь, формируя каркас. Далее строители должны традиционными методами возвести верхний этаж с деревянным каркасом и установить металлическую крышу с стоячим фальцем, а также окна и двери.

«Эта передовая технология, разработанная и спроектированная для обеспечения точности, скорости и надежности, позволяет ускорить строительство и, следовательно, повысить предсказуемость графика. Напечатанные на 3D-принтере стеновые системы домов Icon обеспечивают более высокий уровень изоляции, что снижает колебания температуры в доме летом и зимой, а также устойчивы к воздействию воды, плесени, термитов и огня», — отмечается в пресс-релизе Icon.

Доступное жилье, напечатанное на 3D-принтере вскоре должно стать широкодоступным, по крайней мере в США. По словам представителей Icon, стартовая цена домов будет составлять $195 тыс., что не выглядит уже таким доступным. Однако цена домов, которые строятся с помощью 3D-печати неподалеку, начинается от $350 тыс. и доходит до $1,3 млн.

