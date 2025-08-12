banner
Новости Технологии 12.08.2025 comment views icon

В США начали печатать недорогие дома

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

В США начали печатать недорогие дома

Американская компания Icon, специализирующаяся на 3D-печати, строит 3 жилых дома для малоимущих в штате Техас, демонстрируя возможности этих технологий для рынка доступного жилья. 

Отмечается, что проект является частью большего плана по возведению комплекса домов Mueller, созданных с помощью 3D-печати, в Остине. Проект в начале этого года представило архитектурное бюро Icon и Майкла Сью. 

Площадь каждого дома составит 60 кв. м. На первом этаже будут размещаться гостиная, столовая и кухня с открытой планировкой, которая внутри выглядит достаточно компактной. Современный интерьер дополняют ребристые стены. На верхнем этаже находятся одноместная спальня и единственная ванная комната.

В США почали друкувати недорогі будинки
Интерьер внутри/Icon

Каждый дом имеет гибридную конструкцию, похожую на дома, напечатанные Icon в рамках предыдущих проектов. Нижний этаж был построен с помощью 3D-принтера Icon, который выжимает слоями из сопла, в соответствии с чертежом, запатентованную цементоподобную смесь, формируя каркас. Далее строители должны традиционными методами возвести верхний этаж с деревянным каркасом и установить металлическую крышу с стоячим фальцем, а также окна и двери. 

«Эта передовая технология, разработанная и спроектированная для обеспечения точности, скорости и надежности, позволяет ускорить строительство и, следовательно, повысить предсказуемость графика. Напечатанные на 3D-принтере стеновые системы домов Icon обеспечивают более высокий уровень изоляции, что снижает колебания температуры в доме летом и зимой, а также устойчивы к воздействию воды, плесени, термитов и огня», — отмечается в пресс-релизе Icon. 

Доступное жилье, напечатанное на 3D-принтере вскоре должно стать широкодоступным, по крайней мере в США. По словам представителей Icon, стартовая цена домов будет составлять $195 тыс., что не выглядит уже таким доступным. Однако цена домов, которые строятся с помощью 3D-печати неподалеку, начинается от $350 тыс. и доходит до $1,3 млн.

Источник: NewAtlas

Популярные новости

arrow left
arrow right
Новый китайский дрон-комар будет шпионить совершенно незаметно
Дрон с рукой-хоботом делает то, чего не могут другие
Ученые печатают раковые опухоли на 3D-принтере, чтобы исследовать онкологию
Землянки возвращаются: японские дома из грунта изготовлены 3D-печатью
Ютубер создал механический 8-битный компьютер из конструктора K'NEX
Стены поглощают CO₂ и становятся крепче, — стартап создал новый кирпич
В MIT создали карманный 3D-принтер, печатающий объекты за секунды
Лицо с 3D-принтера — британец первым в мире получил необычный протез
Не любите музыку? Ученые выяснили, почему
Google бесплатно возьмет еще 5000 украинцев на курсы ИИ Prompting Essentials и AI Essentials
Имя Алана Тьюдика удалили из фильма "Я, робот" после тестовых показов — он понравился зрителям больше, чем Уилл Смит
Обзор Mafia: The Old Country — криминальные хроники Сицилии
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить