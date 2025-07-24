Фан собрал интерактивную карту GTA 6 на основе трейлеров и утечек

Хоть Rockstar и молчит после майского трейлера GTA 6, фанаты не сидят сложа руки. Один из них сделал подробную интерактивную карту будущей игры.

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Пользователь с ником kalterapfel123 опубликовал ее на subreddit GTA 6, а теперь перенес на отдельный домен. Карта охватывает Вайс-Сити и штат Леонида, которые показывали в трейлерах. Она интерактивная — с поиском, маркерами, скриншотами из обоих трейлеров и обозначениями зданий, улиц, районов, автомагистралей и даже аэропортов. Часть локаций базируется на официальных данных, другая — на предположениях.

Насколько она точная — сказать пока сложно. Rockstar ничего не подтверждала. Но именно из-за такой точности некоторых локаций карту уже называют потенциальным спойлером. На Reddit публикация получила пометку о содержании чувствительной информации, поэтому возможно в ней есть часть правды.

Еще один похожий проект недавно долго не продержался. Юристы Take-Two заставили удалить мод для GTA 5, который воспроизводил карту GTA 6. Его создал пользователь Dark Space, используя данные из трейлеров и утечек. И хотя карта не была копией — улицы, масштаб и ключевые ориентиры совпадали с показанным в промо. За это он получил забастовку на YouTube. Поэтому шансы, что юристы обратят внимание на карту kalterapfel123 достаточно высоки.

Ниже изображение с возможными сплойлерами к GTA 6

Официальный релиз GTA 6 запланирован на 26 мая 2026 года. По оценкам, игра соберет $7,6 миллиарда всего за два месяца после запуска. Тем временем второй трейлер уже собрал более 125 млн просмотров на YouTube, в котором впервые увидели силуэт, почти точно напоминающий ребенка. Что интересно: ролик наполовину состоял из геймплея, хотя отделить его от кат-сцен трудно.

Rockstar пока держит паузу в демонстрации новых деталей. Но в Take-Two уверяют — компания работает над тем, чтобы GTA 6 стала «крупнейшим релизом в истории». Тем временем конкуренты паникуют через будущий релиз гиганта в 2026-м году. Некоторые уже успели изменить даты релизов, другие все еще думают — и очень боятся, что GTA 6 может быть задержан еще раз.

Источник: Notebookcheck