Rozetka и Prom.ua впервые за последние 7 лет опустились в рейтинге самых популярных в Украине сайтов

Аналитики Kantar CMeter опубликовали новый рейтинг самых популярных в Украине сайтов за март 2022 года. Главное изменение по сравнению с предыдущей редакцией рейтинга вынесено в заголовок.

Война продолжает вносить свои коррективы во все без исключения нашей жизни. Из-за военных действий произошло существенное сокращение бизнес-деятельности и интереса к покупкам. Как следствие, неизменные e-commerce гиганты Украины Rozetka.com.ua и Prom.ua впервые за последние 7 лет опустились в рейтинге самых популярных сайтов (13-я и 16-я строчки соответственно). Напомним, только три месяца назад — в январе — Rozetka выбила Facebook из Топ-3.

Telegram за месяц еще больше нарастил охват, став быстрым источником получения новостей и платформой для обмена информацией между государственными органами и гражданами с помощью ботов.

Также украинцы продолжают интересоваться новостями — сразу девять новостных ресурсов вошли в рейтинг: Pravda.com.ua (7-е место), Tsn.ua (10-е место), News.obozrevatel.com (14-е место), Unian.net (15-е место), Nv.ua (18-е место), 24tv.ua (19-е место), Ukrinform.ua (20-е место), Bbc.com (22-е место), Focus.ua (25-е место).

В то же время лидеры остаются прежними — Google и YouTube.

Топ-25 сайтов в Украине за март 2022 года