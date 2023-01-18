Apple поставила на паузу разработку незаметных AR-очков, однако готовит более доступную AR/VR гарнитуру по цене iPhone

Многие слухи указывают на то, что долгожданная гарнитура смешанной реальности Apple наконец будет представлена в этом году, а её цена составит около $3000. Однако будущая версия может стать более доступным устройством, сообщают ресурсы The Information и Bloomberg. Apple уже разрабатывает более «бюджетную» гарнитуру AR/VR, которая может стоить так же, как iPhone.

Помогаем Как бойцы Херсонского направления выбирают дроны и как это можете сделать вы

Нынешние модели iPhone 14 стоят от $799 и до $1599. Пока не уточняется, к какой части этого диапазона будет приближаться грядущая гарнитура. Сообщается, что она будет конкурировать с гарнитурой смешанной реальности Meta, которая стоит $1500.

Чтобы снизить стоимость устройства, инженеры Apple намерены использовать более доступные компоненты. В то же время более доступная версия будет иметь общие функциональные возможности с гарнитурой смешанной реальности, которая выйдет вв 2023 году. В таком устройстве буду использоваться чипы уровня iPhone, а не Mac. Также Apple может использовать внутренние дисплеи с более низким разрешением.

На данный момент разработка более доступной гарнитуры находится на ранних стадиях, и Apple еще не создала рабочий прототип. «Значительная» работа над устройством началась в прошлом году, и в то время целью было выпустить дешёвую гарнитуру в 2024 году. По данным Bloomberg, Apple может представить бюджетную гарнитуру смешанной реальности либо в 2024, либо в 2025 году.

Курс ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖЕР Ставайте професійним фінансовим менеджером і заробляйте від $500 уже за 2 місяці. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Вместе с тем Bloomberg сообщает, что теперь, когда основное внимание уделяется более доступной гарнитуре AR/VR, Apple откладывает выпуск очков дополненной реальности Apple Glasses. Изначально их планировалось вывести на рынок после выхода гарнитуры смешанной реальности. Работа над устройством приостановлена по техническим причинам.

Напомним, очки Apple Glass находятся в разработке на протяжении уже нескольких лет. Первоначальные слухи утверждали, что такое устройство может выйти на рынок в 2020 году. Однако инженерам потребовалось значительно больше времени на разработку. И в 2019 году стало известно, что не следует ожидать очки дополненной реальности Apple минимум до 2023 года. А теперь их разработка вовсе приостановлена.

Источник: macrumors