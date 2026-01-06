Новости Технологии 06.01.2026 comment views icon

Руководители Apple заселяются в отелях рядом с заводами Samsung, чтобы "забронировать" оперативную память

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Керівники Apple заселяються у готелях поруч із заводами Samsung, щоб "забронювати" оперативну пам’ять

Apple перешла к необычным действиям в борьбе за оперативную память. Из-за глобального дефицита DRAM руководители компании буквально заселяются в отелях рядом с заводами Samsung и SK hynix.

Таким образом боссы пытаются составить долгосрочные соглашения на поставки памяти на два-три года вперед. По данным источников, как пишет корейское издание Korea Economic Daily, действующие долгосрочные контракты Apple на DRAM заканчиваются в этом месяце. А накануне согенеральный директор Samsung прямо заявил, что избежать дефицита не сможет ни одна компания. Поэтому для производителя iPhone, которые выпускают десятками миллионов, обеспечить стабильные поставки памяти критически важно.

Чтобы попытаться избежать проблем, топ-менеджеры из калифорнийского города Купертино забронировали долгосрочное проживание в отелях в Хвасоне (провинция Кьонги). Если точнее, то неподалеку от заводов Samsung. Параллельно переговоры продолжаются с SK hynix. Для Apple самая главная цель — обеспечить стабильные поставки DRAM для новых смартфонов, в частности iPhone 17 и iPhone 18.

Впрочем ситуацию уже усугубляют цены. По слухам, 12-гигабайтный чип LPDDR5X может обходиться Apple примерно в $70 за единицу. Это на 230% дороже, чем в начале 2025 года. При этом контрактные цены на DRAM, по прогнозам, вырастут еще на 50% уже в этом квартале.

Топ-менеджеры Apple не одни бронируют отели. Представители Google, Dell и других крупных производителей ПК и смартфонов также регулярно ездят в штаб-квартиры Samsung и SK hynix. Из-за этого гостиничный бизнес в регионе переживает резкий рост, фактически вместе с началом «войны за DRAM».

Сейчас сложилась такая ситуация, что не клиент выбирает покупателя, а наоборот. Для поставщиков памяти Apple, Dell и несколько других компаний в приоритете, но даже для них оплата будет с большой наценкой. Некоторым руководителям Microsoft и Google, по слухам, даже угрожали увольнением, если они не заключат контракты с Samsung и SK hynix. Есть ли подобное давление внутри Apple неизвестно.

Аналитики Counterpoint Research оценивают, что дефицит DRAM может увеличить стоимость компонентов смартфона примерно на 25%, что ударит по объемам поставок. В то же время Apple находится в относительно лучшем положении благодаря жесткому контролю цепи поставок и фокусу на собственных чипах. Это дает компании больше пространства, чтобы избежать немедленного повышения стоимости iPhone.

Параллельно Samsung и SK hynix сосредотачиваются на на производстве ИИ-чипов HBM3E. Из-за этого общая DRAM для серверов, ПК и смартфонов становится еще более дефицитной. Между тем серверная память уже предлагается крупным клиентам на 60-70% дороже, чем в четвертом квартале прошлого года. И производители все чаще отказываются от долгосрочных контрактов в пользу квартальных.

Спецпроекты
Чорна пʼятниця: топ-10 товарів зі знижками для дому, контенту й роботи – від проєкторів до GoPro
Замість viber-чатів – застосунок і CRM. Як ми запустили власні IT-рішення – досвід Європейського колегіуму

Источник: Wccftech

Популярные новости

arrow left
arrow right
Intel опять за своё: Core Ultra X7 358H на 15% медленнее Core Ultra 7 265H в предварительном тесте
Китайская CXMT представила собственные DDR5 и LPDDR5X во времена дефицита памяти
Apple ждет редизайн: автор Liquid Glass и преемник Джони Айва уходит в Meta после 10 лет работы
AMD повысила цены на процессоры и видеокарты: от +$20 и выше
Samsung анонсировала мониторы Odyssey 2026: рекордные 1040 Гц и 6K 3D без очков
Производитель отказал в возврате средств за RTX 5070 Ti из-за "повреждения платы", о котором владелец не подозревал
Криво это норма: ASUS говорит, что неровный разъем ROG Matrix RTX 5090 является частью дизайна
Геймеры требуют возвращения AMD Ryzen 7 5800X3D: платформа AM4 снова привлекательна, но иногда чип стоит как 9800X3D
iPod празднует 24 года — как исчез самый популярный гаджет Apple до iPhone
MSI анонсировала RTX 5090 Lightning с дисплеем и питанием 1600 Вт от двух разъемов — видеокарту уже разогнали
Transcend задерживает производство SSD и SD-карт — затраты компании на NAND выросли на 50-100%
Процессоры AMD AM4 возвращаются: Ryzen 5 3600 снова в топ-10
15 новых функций iPhone с iOS 26.2
Массовый уход из Apple: четыре топ-менеджера покинули компанию за 72 часа
Samsung Wide Fold: аналог еще невыпущенного iPhone Fold от главного конкурента
Счастливчик приобрел игровую видеокарту NVIDIA за $8,4 — стоила $230, когда вышла
10 работников Samsung арестованы за передачу Китаю технологии 10 нм DRAM
BIOS ASUS RTX 5090 с потреблением 800 Вт пригоден для других видеокарт
Corsair отменила заказ на ПК за $3500 и повысила цену — клиент добился скидки, а покупателям 48 ГБ DDR5 за $240 не повезло
Сайт AMD подтверждает Ryzen 7 9850X3D
NVIDIA заменила сломанную видеокарту за $10 000, которую показал ютубер — тем временем в Китае появились нужные запчасти за $25
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить