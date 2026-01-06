Руководители Apple заселяются в отелях рядом с заводами Samsung, чтобы "забронировать" оперативную память

Apple перешла к необычным действиям в борьбе за оперативную память. Из-за глобального дефицита DRAM руководители компании буквально заселяются в отелях рядом с заводами Samsung и SK hynix.

Таким образом боссы пытаются составить долгосрочные соглашения на поставки памяти на два-три года вперед. По данным источников, как пишет корейское издание Korea Economic Daily, действующие долгосрочные контракты Apple на DRAM заканчиваются в этом месяце. А накануне согенеральный директор Samsung прямо заявил, что избежать дефицита не сможет ни одна компания. Поэтому для производителя iPhone, которые выпускают десятками миллионов, обеспечить стабильные поставки памяти критически важно.

Чтобы попытаться избежать проблем, топ-менеджеры из калифорнийского города Купертино забронировали долгосрочное проживание в отелях в Хвасоне (провинция Кьонги). Если точнее, то неподалеку от заводов Samsung. Параллельно переговоры продолжаются с SK hynix. Для Apple самая главная цель — обеспечить стабильные поставки DRAM для новых смартфонов, в частности iPhone 17 и iPhone 18.

Впрочем ситуацию уже усугубляют цены. По слухам, 12-гигабайтный чип LPDDR5X может обходиться Apple примерно в $70 за единицу. Это на 230% дороже, чем в начале 2025 года. При этом контрактные цены на DRAM, по прогнозам, вырастут еще на 50% уже в этом квартале.

Топ-менеджеры Apple не одни бронируют отели. Представители Google, Dell и других крупных производителей ПК и смартфонов также регулярно ездят в штаб-квартиры Samsung и SK hynix. Из-за этого гостиничный бизнес в регионе переживает резкий рост, фактически вместе с началом «войны за DRAM».

Сейчас сложилась такая ситуация, что не клиент выбирает покупателя, а наоборот. Для поставщиков памяти Apple, Dell и несколько других компаний в приоритете, но даже для них оплата будет с большой наценкой. Некоторым руководителям Microsoft и Google, по слухам, даже угрожали увольнением, если они не заключат контракты с Samsung и SK hynix. Есть ли подобное давление внутри Apple неизвестно.

Аналитики Counterpoint Research оценивают, что дефицит DRAM может увеличить стоимость компонентов смартфона примерно на 25%, что ударит по объемам поставок. В то же время Apple находится в относительно лучшем положении благодаря жесткому контролю цепи поставок и фокусу на собственных чипах. Это дает компании больше пространства, чтобы избежать немедленного повышения стоимости iPhone.

Параллельно Samsung и SK hynix сосредотачиваются на на производстве ИИ-чипов HBM3E. Из-за этого общая DRAM для серверов, ПК и смартфонов становится еще более дефицитной. Между тем серверная память уже предлагается крупным клиентам на 60-70% дороже, чем в четвертом квартале прошлого года. И производители все чаще отказываются от долгосрочных контрактов в пользу квартальных.

