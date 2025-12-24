Новости Устройства 24.12.2025 comment views icon

Себестоимость памяти Apple iPhone 17 вырастет на 230% в 2026 году — возможно подорожание

Apple в этом году уже повысила цены на iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, но настоящим испытанием для компании становится дефицит DRAM. Он заставляет искать способы сохранить маржу, параллельно оплачивая существенно более высокую цену за чипы оперативной памяти LPDDR5X объемом 12 ГБ. По последним слухам, компании из Купертино приходится платить за этот компонент на 230% больше, чем раньше. Дополнительное давление создает и то, что долгосрочные контракты Apple с Samsung и SK hynix, по информации инсайдеров, истекают в январе 2026 года, поэтому компании нужна четкая стратегия наперед.

Подорожание LPDDR5X

В начале года один чип памяти LPDDR5X на 12 ГБ стоил $25-29, но, по по данным блога yeux1122, сейчас цена выросла до $70, что и означает упомянутую 230-процентную прибавку. Несмотря на одно из самых мощных звеньев поставки в отрасли, Apple не смогла избежать роста стоимости DRAM. В то же время компания находится в несколько лучшей позиции, поскольку успела законтрактовать большие объемы памяти еще до скачка цен.

Если ситуация с дефицитом не улучшится, Apple и в дальнейшем будет платить около $70 (или даже больше, если рост цен продолжится) за каждый 12 ГБ чип LPDDR5X не только для линейки iPhone 17, но и для iPhone 18. Последняя, по слухам, получит шестиканальную LPDDR5X-память — это должно повысить пропускную способность и производительность в задачах с ИИ. Однако именно эта конфигурация еще больше повышает зависимость от поставщиков.

Доминирование Samsung

Похоже, Apple пока не смогла найти равноценной альтернативы Samsung. Корейская компания, по сообщениям, обеспечивает 60-70% поставок. Учитывая, что массовое производство iPhone 18 должно стартовать уже через несколько месяцев, вопрос стабильных поставок и цены становится критическим.

Вместе с тем Apple имеет инструменты для сдерживания конечной цены устройств. Компания существенно снизила расходы на чипсеты, перейдя на собственные разработки вместо закупок у сторонних производителей вроде Qualcomm. В 2026 году Apple планирует использовать чипы A20 и A20 Pro в iPhone 18 и iPhone Fold, а также собственный 5G-модем C2 во флагманах следующего поколения. Это помогает компенсировать часть затрат на более дорогую память.

По прогнозам, дефицит DRAM продлится как минимум до четвертого квартала 2027 года, поэтому конкурентам Apple, вероятно, придется идти на компромиссы в спецификациях новых устройств.

NVIDIA «пожирает» LPDDR5X: в 2026 году ожидается двойное подорожание памяти, пострадают и бюджетные смартфоны

Источник: wccftech

