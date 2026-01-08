"Русалки не дают нам выбора": трейлер украинского фэнтези "Мавка. Настоящий миф"

Новости Кино 08.01.2026 comment views icon

"Русалки не дають нам вибору": трейлер українського фентезі "Мавка. Справжній міф"

Вышел первый полноценный трейлер художественного фильма «Мавка. Настоящий миф» от создателей хитовой анимационной «Мавки».

Это романтическое фэнтези, основанное на персонажах Леси Украинки, однако на этот раз авторы обращаются к оригинальной украинской мифологии, в которой мавки — опасные и причудливые лесные создания, а не сказочные героини.

«События разворачиваются в древних лесах Украины во время Русалочьей недели — магического периода, когда мифические существа выходят из Темного озера на охоту за грязными человеческими душами. Группа студентов-биологов отправляется в эту местность с научной экспедицией, игнорируя мрачные предостережения местных жителей. Именно здесь и пересекаются судьбы главных героев истории — Мавки и Лукьяна (да, именно Лукьяна, не Лукаша)».

Главные роли взяли на себя Арина Бочарова и Иван Довженко. Как отмечают в релизе, большинство актерского состава — дебютанты, но создатели изначально акцентировали на атмосфере и жанре фильма, которые являются новыми для украинского кино. Режиссером выступила Катя Царик (в основном известная как клипмейкер и режиссер короткометражек и документалок), а сценаристом — Ярослав Войцешек («Мавка: Лесная песня», «Захар Беркут»). Фильм выйдет в украинских кинотеатрах 1 марта 2026 года.

Напомним, что украинская анимационная версия «Мавки» — «Лесная песня» — вышла в прокат в 2023 году и транслировалась на больших экранах в 148 странах. Только в Украине фильм заработал ₴152,6 млн за 19 недель трансляции, тогда как в последних новостях о заграничной кассе говорят о $21 млн.

