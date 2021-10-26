Рыночная капитализация Tesla впервые превысила $1 трлн

По итогам закрытия торгов 25 октября капитализация знаменитого американского производителя электромобилей Tesla превысила триллион долларов, установив новый рекорд в истории компании.

Автомобильная компания Илона Маска стала шестой в мире компанией, чья рыночная стоимость превысила триллион долларов. Ранее этот знаковый рубеж преодолели Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (материнская компания Google) и Facebook. Причем Tesla достигла капитализации в триллион долларов быстрее всех — через 11 лет после выхода компании на биржу,

Акции Tesla на закрытии торговались на уровне чуть более $1024 — за одну торговую сессию курс вырос на внушительные $115,18 (12,66%). Несколькими днями Tesla прошла рубеж $900 млрд рыночной капитализации. Новый резкий скачок произошел на фоне крупнейшей сделки по покупке электромобилей в истории — старейшая в мире компания по прокату автомобилей Hertz заказала у Tesla 100 тысяч электромобилей.

Состояние Илона Маска (ему принадлежит примерно пятая часть всех акций Tesla) впервые превысило $250 млрд в рейтингах богатейших людей планеты Forbes Real-Time и Bloomberg Billionaires Index, которые обновляются в режиме реального времени. Он впервые возглавил рейтинги богатейших людей мира в январе 2021 года, потеснив основателя Amazon и Blue Origin Джеффа Безоса, возглавляющего рейтинг с 2017 года, на второе место.

Накануне Tesla в очередной раз повысила цены на свои автомобили на домашнем рынке США.