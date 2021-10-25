Tesla продолжают дорожать: базовые Model 3 и Model Y прибавили $2000, а Model S и Model X — $5000

Сразу после публикации квартального отчета с абсолютным рекордом чистой прибыли в $1,6 млрд Tesla в очередной раз повысила цены на свои автомобили на домашнем рынке США, причем подорожали одновременно все модели.

Цены на автомобили Tesla неуклонно растут с начала года — в рамках очередной корректировки в конце прошлой недели базовые версии младших моделей Model 3 и Model Y подорожали на $2000, до $43 990 и $56 990 соответственно, а стартовые цены Model S и Model X в США выросли на $5000, до $94 990 и $104 990 соответственно.

В июне глава Tesla Илон Маск объяснял рост цен глобальной нехваткой чипов. Но Tesla, как известно, переписала ПО для поддержки альтернативных чипов, что позволило компании избежать перебоев в поставках и остановки заводов, в отличие от Volkswagen, Ford, Toyota и многих других крупных автопроизводителей.

Tesla не предоставила никаких объяснений недавнему повышению цен, но на недавнем отчете с инвесторами финансовый директор Зак Кирхорн упомянул о неожиданном резком росте спроса на электромобили.

«Общественности наши [постоянные] изменения цен порой могут казаться нелогичными. Но, как вы знаете, есть стратегия, которая остается за кулисами. Мы постоянно балансируем спрос и предложение, а также пытаемся компенсировать недостаток различных компонентов в стремлении сократить сроки поставок. В данном случае все это делается ради оптимизации». Зак Кирхорн финансовый директор Tesla

На днях рыночная капитализация Tesla впервые превысила $900 млрд.