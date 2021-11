Сервис проката Hertz заказал 100 тысяч электромобилей Tesla Model 3 на сумму $4,2 млрд. Илон Маск заявил, что все экземпляры проданы без скидок

Сервис проката автомобилей Hertz заказал у компании Tesla сразу 100 тысяч электромобилей на сумму $4,2 млрд. Первые брендированные экземпляры Tesla Model 3 можно будет взять напрокат в крупнейших городах США и Европы уже в ноябре текущего года.

По контракту все электромобили должны быть поставлены заказчику до конца 2022 года, то есть в ближайшие 14 месяцев. В результате прокатный сервис получит в свое распоряжение крупнейший в Северной Америке и один из крупнейших в мире автопарк электромобилей, а для Tesla эта сделка станет крупнейшей в истории одномоментной покупкой.

Интересно, что буквально несколько месяцев назад Hertz была на пороге банкротства из-за радикального снижения активности пользователей, связанной с пандемией коронавируса, однако в итоге руководство компании совместно с инвесторами сумело предпринять правильные шаги и не только избежать разорения, но и сделать большой задел на будущее.

В данный момент автопарк Hertz составляет порядка 500 тысяч легковых автомобилей и фургонов и в ближайшие годы сервис рассчитывает заменить все свои ДВС-автомобили на электрические аналоги.

Кроме электромобилей Tesla сервис Hertz также инвестирует средства в развитие собственной зарядной инфраструктуры — речь идет о тысячах зарядных портов, которые будут доступны клиентам сервиса наряду с сетью Tesla Supercharger.

Обновлено:

Илон Маск отметил в twitter, что все 100 тыс. электромобилей Tesla Model 3 были проданы Hertz без скидки, по той же цене, которую платят обычные пользователи. Таким образом простая математика дает нам цену в $42,000 — именно столько стоили базовые версии электромобиля Tesla Model 3 до последнего повышения цен (сейчас стоимость составляет $44,000).

To be clear, cars sold to Hertz have no discount. Same price as to consumers.

— Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2021