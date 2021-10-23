Рыночная капитализация Tesla впервые превысила $900 млрд

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За последние годы Tesla существенно улучшила свое финансовое положение и демонстрирует впечатляющие темпы роста на фоне глобальной нехватки чипов и общего спада мирового автопрома, что наглядно отражается в стоимости ее ценных бумаг. По итогам закрытия торгов 22 октября капитализация Tesla превысила $900 млрд, установив новый рекорд в истории компании. Акции Tesla на закрытии торговались на уровне $910 за одну ценную бумагу.

В начале января акции Tesla ненадолго превышали отметку $900 в ходе торгов (после прошлогоднего сплита в соотношении пять к одному), но теперь это было впервые зафиксировано после закрытия биржи. Таким образом, Tesla стала еще на шаг ближе к вступлению в элитную группу компаний с рыночной стоимостью более $1 трлн.

В 2020 году компания Илона Маска обошла Toyota и с тех пор удерживает титул самой дорогой публичной компании на автомобильном рынке.

Также Tesla занимает шестое место в списке самых дорогих публичных американских компаний — рыночная капитализация компании Илона Маска всего на $15 млрд меньше оценки Facebook ($915 млрд).

После очередного подорожания акций Tesla состояние Илона Маска (ему принадлежит примерно пятая часть всех акций компаний) выросло до $230 млрд и он еще сильнее оторвался от Джеффа Безоса (2-е место с капиталом $194,1 млрд) в рейтинге богатейших людей планеты Forbes Real Time Billionaires, который обновляется в режиме реального времени.

Накануне Tesla опубликовала квартальный отчет — на фоне дефицита чипов компания продала рекордное число автомобилей и обновила абсолютный рекорд по чистой прибыли, которая достигла $1,6 млрд.