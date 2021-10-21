Tesla отчиталась о рекордной прибыли за всю историю на фоне дефицита чипов — она достигла $1,6 млрд

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

В ночь на 21 октября Tesla опубликовала финансовый отчет за третий квартал 2021 года, который завершился 30 сентября — он стал рекордным во многих отношениях; на фоне глобальной нехватки чипов и спада производства автомобильной компании Илона Маска удалось показать феноменальный рост. Мы выбрали из него ключевые моменты.

Финансовые показатели

Выручка Tesla за квартал составила $13,757 млрд — новый абсолютный рекорд и на 57% больше, чем год назад (и немного ниже оценки Уолл стрит, равной $14,005 млрд).

Основной автомобильный бизнес принес 87,6% совокупной выручки — $12,057 млрд (на 58% выше прошлогоднего результата).

(на 58% выше прошлогоднего результата). Операционная маржа (важный индикатор для инвесторов) поднялась на 534 базисных пункта — до 14,6%. Это выше собственного прогноза компании. В то же время валовая маржа автомобильного бизнеса превысила 30%, в основном благодаря производству в Китае и наращиванию выпуска новых Model S.

Во втором квартале 2021 года Tesla впервые зафиксировала более $1 млрд чистой прибыли, причем она вышла в прибыль «по чистому» — без помощи так называемых нормативных кредитов (zero-emission vehicle) и операций с Bitcoin. Третий квартал 2021 года стал девятым прибыльным кварталом подряд, а чистая прибыль составила $1,618 млрд в (или $2,093 млрд, если считать не по GAAP) — новый абсолютный рекорд и на 389% больше, чем год назад. В то же время «чистые» дотации от других автопроизводителей, не укладывающихся в экологические нормы, сократились на 30%, до $279 млн, а обесценивание Bitcoin, который вчера обновил исторический максимум, обошлось компании в $51 млн. <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

в (или $2,093 млрд, если считать не по GAAP) — новый абсолютный рекорд и на 389% больше, чем год назад. В то же время «чистые» дотации от других автопроизводителей, не укладывающихся в экологические нормы, сократились на 30%, до $279 млн, а обесценивание Bitcoin, который вчера обновил исторический максимум, обошлось компании в $51 млн. Другие направления бизнеса Tesla тоже показали рост. Подразделение Tesla Energy (солнечные батареи и аккумуляторы) за год увеличило выручку в 1,5 раза — с $579 млн до $806 млн. По плану Илона Маска, когда-нибудь в будущем Tesla Energy должно по выручке догнать Tesla Automotive.

По плану Илона Маска, когда-нибудь в будущем Tesla Energy должно по выручке догнать Tesla Automotive. Свободный денежный поток Tesla, получаемый вычетом из операционного денежного потока капитальных расходов, за квартал составил $1,328 млрд (-5%), а объем денежных средств и их эквивалентов по состоянию на конец сентября составил $16,065 млрд против $16,229 млрд по состоянию на июль. Это обусловлено выплатами, связанными с обслуживанием долга и финансовой арендой ($1,5 млрд).

Поставки автомобилей и текущие производственные мощности

В третьем квартале 2021 года Tesla установила новый рекорд продаж, отгрузив клиентам 241 300 автомобилей, и одновременно преодолела рубеж в два миллиона отгруженных автомобилей. Компания переписала ПО для поддержки альтернативных чипов, что сильно помогло в текущих условиях глобального дефицита чипов.

Tesla подтвердила, что к концу прошлого квартала вышла на темпы выпуска в 1 миллион электромобилей в год. С учетом, что компания была основана в 2003 году, а первый автомобиль компания выпустила только в 2008 году (детальнее об истории Tesla — здесь), темпы впечатляют. За девять месяцев 2021 года Tesla продала 627 350 автомобилей. При сохранении текущих темпов компания Илона Маска по итогам 2021 года может отгрузить клиентам 871 тыс. автомобилей, а в 2022 году 1 344 000 автомобилей.

Планы, новые заводы и модели машин

Европейский завод Giga Berlin-Brandenburg в немецком Бранденбурге почти достроен — первые экземпляры Model Y могут сойти с конвейера уже в следующем месяце. Помимо Model Y, на Giga Berlin-Brandenburg будут выпускаться младшие седаны Model 3. Tesla рассчитывает, что Giga Berlin-Brandenburg выйдет на объемы от 5 до 10 тыс. автомобилей в неделю к концу 2022 года и к тому моменту компания развернет рядом с линиями по выпуску автомобилей крупносерийное производство новейших батарей 4680. Tesla намерена инвестировать 5 миллиардов евро в завод по выпуску батарей для электромобилей мощностью 50 ГВт·ч.

Параллельно с Giga Berlin-Brandenburg компания Илона Маска достраивает второй завод в США Giga Texas — в начале октября Илон Маск объявил о переносе штаб-квартиры Tesla из Калифорнии в Техас. Линия по выпуску Model Y должна заработать к концу 2021 году. Также Giga Texas в следующем году начнет выпускать бронепикапы Cybertruck, седаны Model 3 для Восточного побережья США и тягачи Tesla Semi.

Ранее Tesla отложила выпуск тягача Semi на 2022 год, а споркара Roadster и бронепикапа Cybertruck — до 2023 года.

Степень готовности новых заводов Tesla, а также расширяющуюся шанхайскую Gigafactory 3, наглядно демонстрируют изображения ниже:

Аккумуляторные батареи нового поколения (4680)

Элементы 4680 лягут в основу новых структурных блоков, которые будут частью конструкции кузова, соединяющей переднюю и заднюю части днища. В рамках квартального отчета Tesla заявила о достижении «существенного прогресса» на пути к запуску массового производства. Сейчас Tesla наращивает выпуск аккумуляторных блоков для тестирования, и пока результаты тестов соответствуют ожиданиям производителя. Литые передние и задние части кузова для новых структурных аккумуляторных блоков производятся на Gigafactory Texas.

Ранее Tesla объявила о планах выйти на объемы выпуска 100 ГВт·ч к 2023 году и 3000 ГВт·ч — к 2030 году.

Разработкой производственного оборудования для крупносерийного производства 4680 занимается немецкий производитель промышленных роботов Grohmann Engineering, которого Tesla купила в конце 2016 года (по плану, это произойдет в 2022 году).

Autopilot и Full Self-Driving (FSD)

Энергетический бизнес и сеть станций быстрой зарядки Supercharger

Общие поставки домашних аккумуляторов Powerwall и промышленных Powerpack увеличились на 71% и достигли 1,3 ГВт·ч, главным образом благодаря высокому спросу на промышленные хранилища энергии Megapack. Ранее Tesla объявила о строительстве нового завода по выпуску Megapack мощностью 40 ГВт·ч. Для сравнения, за последние 12 месяцев общие поставки Megapack составили 3 ГВт·ч.

Поставки солнечных панелей за три месяца составили 83 МВт против 57 МВт год назад.

Глобальная сеть станций быстрой зарядки Tesla Supercharger увеличилась до 3254 штук (рост на 49%), а количество точек подключения — до 29 281 штук (рост на 51%). В Украине станций Supercharger можно не ждать раньше 2022 года.

Полный финансовый отчет Tesla за третий квартал 2021 года и расшифровка конференц-звонка с инвесторами — отчет и расшифровка.