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Рынок видеокарт обвалился до 20-летнего минимума — за год продажи упали на 42%, NVIDIA и Intel нарастили долю, а AMD сильно потеряла

Рынок видеокарт обвалился до 20-летнего минимума — за год продажи упали на 42%, NVIDIA и Intel нарастили долю, а AMD сильно потеряла

Спрос на видеокарты значительно вырос во время пандемии COVID-19, так как некоторые люди проводили больше времени дома, играя в игры, а другие пытались добывать Ethereum, чтобы заработать. Но теперь, когда мир вновь открылся (по большей части), а добыча Ethereum «умерла», спрос на дискретные видеокарты резко упал. По данным Jon Peddie Research, поставки дискретных видеокарт в третьем квартале 2022 года достигли почти 20-летнего минимума.

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В третьем квартале отрасль поставила около 6,9 млн отдельных графических плат для настольных ПК, включая топовые игровые решения, и такое же количество дискретных графических процессоров для ноутбуков. В общей сложности AMD, Intel и NVIDIA поставили около 14 млн дискретных графических процессоров для настольных компьютеров и ноутбуков, что на 42% меньше по сравнению с прошлым годом. При этом поставки интегрированных графических процессоров в третьем квартале 2022 года составили около 61,5 млн единиц.

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6,9 миллиона видеокарт для ПК – это наименьшее количество графических карт, поставленных по крайней мере с третьего квартала 2005 года. Их продажи были достаточно высокими в начале 2000-х годов, поскольку встроенные графические процессоры были недостаточно хороши. Можно с уверенностью сказать, что в третьем квартале 2022 года поставки графических плат для настольных ПК достигли примерно 20-летнего минимума.

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Несмотря на падение спроса на дискретные видеокарты для настольных ПК (штучные продажи упали на 31,9% по сравнению с прошлым годом), NVIDIA не только удалось сохранить свое лидерство, но даже укрепить свои позиции с долей рынка 86% – самый высокий показатель за всю историю. Напротив, доля AMD упала примерно до 10%, что является минимумом за 20 лет. Что касается Intel, то всего за один квартал ей удалось захватить 4% рынка дискретных видеокарт для настольных ПК – неплохой старт. Большинство карт, проданных Intel в третьем квартале 2023 года, были моделями начального уровня, но они пользовались спросом у клиентов Intel из-за узнаваемости бренда и освещения их выхода в СМИ.

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Есть нюанс в продажах настольных видеокарт по сравнению с началом 21 века. Поставки дискретных графических процессоров для ноутбуков в начале 2000-х годов были не такими высокими, как сегодня – тогда продавалось не так много ноутбуков. Поэтому вполне возможно, что совместные продажи дискретных решений для настольных компьютеров и ноутбуков более или менее соответствуют тому, что было 15–17 лет назад. Кроме того, поскольку графические процессоры значительно подорожали, AMD и NVIDIA в последние годы заработали значительно больше.

Видеокарты NVIDIA AMD Intel

В ноябре мы уже писали, что продажи видеокарт резко упали в третьем квартале 2022 года –  энтузиасты ждали дискретных графических плат NVIDIA RTX 4000-й серии и AMD Radeon RX 7000, тогда как производители ПК по максимуму расходовали свои запасы процессоров со встроенной графикой. В то время как весь рынок упал примерно на 25,1% в годовом исчислении, рынок дискретных графических процессоров рухнул на 42%.

Jon Peddie Research акцентирует на том, что падение продаж графических процессоров в третьем квартале стало самым значительным со времен рецессии 2009 года. По мнению Tom’s Hardware, ситуация на рынке GPU еще хуже.

Почему видеокарты Radeon никто не покупает?


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