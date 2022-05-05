Ryzen 5000С — наконец-то мощные процессоры AMD для хромбуков

Chromebook стали серьезной альтернативой ноутбукам с Windows, особенно для пользователей с ограниченным бюджетом, которые могут использовать веб-приложения для всего, что им нужно. Поэтому они особенно популярны среди студентов и обычных пользователей из-за своей низкой цены.

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Большинство Chromebook основаны на недорогих процессорах Intel, но теперь AMD хочет изменить это с линейкой Ryzen 5000C, которая сочетает в себе повышение производительности, более длительное время автономной работы и безопасность. При всем этом компания считает, что Chromebook может стать ключом к новой эре гибридной работы, предлагая устройства для малого бизнеса или работников, которые хотят подключаться из любого места.

Звездой линейки является Ryzen 7 5825C, первый восьмиядерный процессор для Chromebook, способный достигать частоты 4,5 ГГц и, следовательно, идеально подходящий для многозадачности и одновременного открытия нескольких приложений; но он также предлагает младшие модели, такие как Ryzen 3 5125C только с 2 ядрами с тактовой частотой 3 ГГц.

AMD утверждает, что эта мощность превосходит даже лучшие процессоры Intel для Chromebook; судя по их тестам, 5825C до 25% лучше справляется с многозадачностью, чем Intel Core i7 1185G7. Даже простые задачи, такие как просмотр веб-страниц, показывают преимущество в 7%. Еще одна причина для перехода — безопасность, поскольку в новых процессорах реализованы последние достижения, которыми может воспользоваться Chrome Secure Web.

Суть в том, что все модели этой линейки основаны на архитектуре Zen 3 и обеспечивают более высокую производительность без чрезмерного энергопотребления. TDP всех моделей составляет всего 15 Вт, что соответствует тонким энергоэффективным ноутбукам; AMD обещает до 13 часов автономной работы, основываясь на собственных тестах Google, что может быть на 94% выше, чем у конкурентов.

Переход на AMD также будет означать наличие лучшей интегрированной графики на рынке — Radeon. Это открывает доступ к дополнительным возможностям, таким как подключение до трех мониторов с разрешением 4K, графика для виртуальных машин и совместная работа. AMD даже утверждает, что в игры можно будет играть, хотя на данный момент предложение игр для Chrome OS несколько скудно, но следует помнить, что оно совместимо с приложениями и играми для Android.

HP и Acer станут первыми брендами, которые предложат модели Chromebook с новыми процессорами AMD. Chromebook HP Elite C645 G2 — это классическая 14-дюймовая модель, которая включает Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, 5-мегапиксельную камеру и датчик отпечатков пальцев. Он появится в продаже во втором квартале года.

Acer Chromebook Spin 514 представляет собой трансформер с 14-дюймовым сенсорным экраном, защищенным стеклом Gorilla Glass и имеющим военный сертификат защиты. В остальном технические разделы аналогичны, а появится он в третьем квартале.

Интересно, что новые процессоры серии 5000С появятся уже после выхода первых ноутбуков с новейшими APU AMD Ryzen 6000 (Rembrandt).

Источник: AMD