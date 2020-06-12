С сегодняшнего дня полиция увеличила количество участков измерения скорости мобильными радарами TruCAM (карта расположения)

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Национальная полиция Украины сообщила, что с сегодняшнего дня на дорогах страны увеличится количество участков контроля скорости с помощью мобильных радаров TruCAM, которые будут работать наряду с системой автоматической фиксации нарушений ПДД.

В частности, появится еще 24 новых участка, а также будут расширены семь существующих участков. Таким образом всего на дорогах Украины будет работать 115 приборов TruCAM, а измерения осуществляться на 209 участках.

К примеру, в Киеве это проспекты Победы, Соборности, Броварской, Николая Бажана, а также Столичное и Набережное шоссе, а также улицы Борщаговская и Саперно-Слободская.

По словам начальника Патрульной полиции Украины Алексея Белошицкого анализ международной практики показывает, что максимальная эффективность в контроле за скоростью движения достигается только в сочетании методов измерения. Именно поэтому наряду со стационарными приборами применяются мобильные.

При измерении скорости движения с помощью мобильных радаров TruCAM национальная полиция использует ряд подходов. В начале публикуется обновленная карта, где обозначены участки, на которых измеряется скорость. Затем на дорогах устанавливают соответствующие знаки, которые предупреждают о фото- и видеофиксацию нарушений. И в процессе измерения в местах фиксации нарушений должен стоять служебный автомобиль полиции с включенными синими проблесковыми маячками.

Напомним, что по данным МВД за первые 10 дней работы системы автоматической фотофиксации количество нарушений скоростного режима снизилось вдвое, уплачено 7400 штрафов на сумму 1,4 млн грн.

Источник: МВД Украины