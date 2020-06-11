МВД: За 10 дней работы системы автоматической фотофиксации количество нарушений скоростного режима снизилось вдвое, уплачено 7400 штрафов на сумму 1,4 млн грн

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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что за первые 10 дней работы системы фотовидеофиксации нарушений ПДД количество нарушений скоростного режима снизилось вдвое. При этом нарушители уже оплатили почти 7,5 тыс. штрафов на сумму 1,4 млн грн.

«Количество нарушений снизилась вдвое, оплачено 7399 штрафов, на счет Госказначейства зачислено 1,431,000 гривен — итог 10 дней работы системы автофиксации нарушений скоростного режима в Киеве и Киевской области. Давайте поддерживать тренд безопасности на дороге и спасать жизни!», — отметил министр внутренних дел.

Отметим, что с 1 июня 2020 года в Украине заработала система автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД. Камеры установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями.

Уже на второй день работы системы автоматической фиксации нарушений ПДД количество нарушений снизилось на 40% — с 17,5 тыс. до 10,5 тыс. за первые 9 часов суток.

Адреса камер фотовидеофиксации и разрешенную скорость движения можно найти по следующей ссылке.

Напомним, что МВД предлагает лишать водительских прав и отправлять на их пересдачу злостных нарушителей ПДД, например тех, кто превысил скорость более 10-15 раз в месяц.

Оплатить штрафы можно в официальном приложении МВД «Штрафы ПДД», аналогичном приложении «Штрафы UA» или же непосредственно в приложениях украинских банков «ПриватБанк» и Monobank.

Источник: МВД