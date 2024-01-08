Samsung 990 Evo ─ первый в мире SSD с гибридным подключением PCIe 4.0 / PCIe 5.0

Samsung случайно опубликовала страницу своего будущего твердотельного накопителя NVMe 990 Evo с маркетинговыми материалами и техническими характеристиками. 990 Evo — это SSD среднего класса, который обеспечивает скорость чтения и записи 5000 МБ/с и 4200 МБ/с соответственно. Однако новинка уникальна своей конфигурацией линий PCIe.

Уникальной особенностью 990 Evo является поддержка PCIe 5.0, но только с двумя линиями, что эквивалентно пропускной способности четырех линий PCIe 4.0, которые накопитель также предлагает. Пока не совсем понятно, что вынудило инженеров оснастить накопитель одновременно четырьмя линиями PCIe 4.0 и двумя линиями PCIe 5.0. Твердотельные накопители PCIe 4.0 прекрасно работают в слотах PCIe 5.0, поэтому технически у 990 Evo нет никаких преимуществ в поддержке PCIe 5.0, особенно если учитывать, что PCIe 4.0 не является бутылочным горлышком в данном случае.

Модель 990 Evo 1 ТБ 990 Pro 1 ТБ 970 Evo Plus 1 ТБ Форм-фактор M.2 2280 M.2 2280 M.2 2280 Интерфейс PCIe 4.0 x4/PCIe 5.0 x2 PCIe 4.0 x4 PCIe 4.0 x4 Скорость чтения 5000 МБ/с 7450 МБ/с 3400 МБ/с Скорость записи 4200 МБ/с 6900 МБ/с 2500 МБ/с Случайные операции чтения 680K IOPS 1,200K IOPS 500K IOPS Случайные операции записи 800K IOPS 1,550K IOPS 450K IOPS

Однако существует нишевый сценарий, при котором эти две линии PCIe 5.0 могут пригодиться. Хотя пропускная способность двух линий PCIe 5.0 и четырех линий PCIe 4.0 составляет 8000 МБ/с, существует разница, если разъем подключения имеет только две линии. На двухканальном интерфейсе PCIe 5.0 твердотельный накопитель с PCIe 4.0 сможет использовать только две линии, а его пропускная способность сократится вдвое ─ с 8000 МБ/с до 4000 МБ/с. Но Samsung 990 Evo сможет сохранить полную пропускную способность, поскольку он может работать по этим двум линиям на скоростях PCIe 5.0. Кроме того, использование двух полос вместо четырех также может сэкономить немного энергии.

Официальный уровень цен новых SSD Samsung 990 Evo пока не сообщается. На сайте Amazon Germany появились цены этих новинок, но они оказались выше, чем у флагманского накопителя 990 Pro, и вскоре их удалили с сайта.

Источник: tomshardware