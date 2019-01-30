Samsung анонсировала встраиваемый флэш-накопитель UFS 2.1 объемом 1 ТБ для смартфонов нового поколения

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Мы уже не раз слышали из разных китайских и корейских источников, что продвинутая версия смартфона Samsung Galaxy S10+ в максимальной конфигурации будет иметь 12 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ флэш-памяти. И вот сегодня южнокорейский гигант Samsung заявил о том, что он приступил к массовому производству модулей флэш-памяти eUFS (embedded Universal Flash Storage) 2.1 соответствущей емкости — 1 ТБ — для новых мобильных устройств. Не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что грядущий Galaxy S10 (точнее, топовая версия Galaxy S10+) первым получит эти чипы.

Южнокорейский гигант напомнил, что ему удалось в восемь раз нарастить емкость флэш-накопителей для смартфонов за четыре года: модули eUFS емкостью 128 ГБ были выпущены в январе 2015 года.

Новые модули флэш-памяти Samsung UFS 2.1 объемом 1 ТБ по размерам такие же, как прошлогодние модули объемом 512 ГБ – 11,5х13 мм. В конфигурацию модуля входит 16 чипов флэш-памяти типа V-NAND плотностью 512 Гбит и «разработанный заново» фирменный контроллер.

В пресс-релизе говорится, что на смартфоне с накопителем такой емкости поместятся 260 10-минутных видеороликов разрешением 3840х2160 пикселей, тогда как на современных смартфонах, оснащенных 64 ГБ флэш-памяти, можно сохранить в 13 раз меньше подобных материалов.

Последовательная скорость чтения и записи достигает 1000 и 260 МБ/с соответственно. Видеоролик разрешением 1920х1080 пикселей размером 5 ГБ будет скопирован примерно за 5 секунд, что примерно в 10 раз быстрее, чем если бы для этого использовать карту памяти microSD.

Производительность на операциях чтения и записи с произвольным доступом достигает 58 000 и 50 000 IOPS соответственно. Это примерно в 500 раз выше, чем показатель современных карт памяти microSD (около 100 IOPS).

В первом полугодии 2019 года Samsung планирует наращивать темпы производства как новой флэш-памяти eUFS 2.1 объемом 1 ТБ, так и модулей емкостью 512 ГБ.

Возвращаясь к смартфону Samsung Galaxy S10, чей анонс назначен на 20 февраля. Как ожидается, Galaxy S10+ получит экран Super AMOLED диагональю 6,4 дюйма и разрешением 1440х3040 пикселей, SoC Exynos 9820 или Snapdragon 855 в зависимости от региона выпуска, а его стоимость в версии с 12 ГБ ОЗУ и 1 ТБ флэш-памяти достигнет 1600 евро.

Источник: Samsung