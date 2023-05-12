Samsung анонсировала первую в мире память DRAM CXL 2.0 емкостью 128 ГБ

Компания Samsung представила первое в мире решение DRAM на базе нового стандарта CXL 2.0. Эта память DRAM емкостью 128 ГБ, предназначенная для использования в высокопроизводительных вычислительных устройствах и серверах. Над этим новым стандартом Samsung работала вместе с Intel.

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Память DRAM CXL 2.0 поддерживает PCIe 5.0 и использует 8 линий. Она обеспечивает скорость передачи данных до 35 Гбит/с. Новый стандарт CXL 2.0 (в отличие от предыдущего поколения) теперь поддерживает пул памяти. Это метод управления памятью, который связывает несколько блоков памяти на сервере для создания пулов памяти и позволяет хостам динамически распределять память пулов в зависимости от их потребностей. Это повышает общую эффективность и снижает эксплуатационные расходы. Отметим, пока что такая память предназначена лишь для применения в серверных системах. Производители всё ещё работают над памятью CXL потребительского уровня.

Samsung сообщила, что намерена запустить массовое производство памяти DRAM CXL 2.0 в конце этого года. Она предложит своим клиентам различные размеры устройств для систем высокопроизводительных вычислений и серверов. Эти решения могут увеличить пропускную способность и емкость основной памяти DRAM на сервере, обеспечивая более высокую производительность искусственного интеллекта и машинного обучения.

Источник: sammobile