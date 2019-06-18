Samsung будет производить для Intel процессоры по нормам 14-нм техпроцесса





Судя по всему, Intel не может самостоятельно справиться с затянувшимся дефицитом производственных мощностей и заключила партнёрские отношения с Samsung, чтобы та помогла решить проблему с дефицитом чипов, который в настоящее время влияет на весь рынок ПК.

Это первый раз, когда Intel обратилась к Samsung за производством процессоров, поскольку исторически сложилось, что Intel Client Computing Group (CCG) всегда полагалась на внутренний производственный потенциал Intel для производства всех своих компонентов. Но по мере того, как ресурсы этих фабрик становились ограниченными, Intel CCG начала искать другие производственные ресурсы. Например, из-за дефицита собственных производственных мощностей, выпускающих продукцию по нормам 14-нанометрового технологического процесса, компания обратилась к TSMC с заказом на производство чипсетов, используемых в материнских платах.

По данным корейского СМИ Sedialy, Intel специально обратилась к Samsung, чтобы удовлетворить спрос на свои продукты, изготавливаемые по нормам 14-нанометрового технологического процесса. Этому неожиданному шагу предшествовал длительный этап предварительных переговоров. Компания Samsung официально согласилась производить для Intel процессоры на базе микроархитектуры под кодовым названием Rocket Lake. Они станут основой для мини-ПК, выпуск которых запланирован на 2021 год.

По данным осведомлённого источника, Samsung начнет массовое производство 14-нанометровых процессоров Intel в четвёртом квартале 2020 года. Из этого сообщения можно сделать сразу несколько выводов. Во-первых, в конце 2020 и начале 2021 года Intel всё ещё будет выводить на рынок продукты, изготавливаемые по нормам 14-нанометрового технологического процесса. Во-вторых, не следует ожидать быстрого решения проблемы с дефицитом процессоров Intel, хотя в прошлом году планировалось, что разобраться с недостатком производственных мощностей удастся к середине нынешнего года. По данным источника, ситуация с дефицитом 14-нанометрового производства оказалась хуже, чем сообщалось ранее, что и вынудило чипмейкера обратиться за помощью к Samsung.

Несмотря на то, что Intel планирует строительство нового завода, на его полноценный запуск потребуются годы, поскольку это огромные инвестиции, которые окупаются в долгосрочной перспективе. Вероятно, есть много причин, по которым Intel пошла на сотрудничество с Samsung в сфере производства процессоров.

Источник: techpowerup