Samsung Display дразнит ноутбуками с почти безрамочным экраном (93% площади крышки) и незаметной подэкранной камерой





Samsung Display опубликовала на страничке в Weibo короткое рекламное видео технологию незаметного размещения камеры под поверхностью экрана для ноутбуков, именуемых «Samsung Blade Bezel‎». Пока что не совсем понятно, является ли это просто концептом, или же у южнокорейского гиганта уже готова соответствующая технология

В ролике описывается некая технология размещения веб-камеры под поверхностью экрана Under Panel Camera (UPC), что позволит еще сильнее уменьшить толщину рамок, сделав их практически незаметными. Фактически мы говорим о ноутбуке без рамок в классическом понимании и единственное, что будет обрамлять экран — грани самого корпуса. Кроме того, технология позволит существенно уменьшить толщину и массу самой панели OLED-панель и, следовательно, создавать более портативные ноутбуки. Производитель говорит об эффективной площади дисплея ( соотношение площади экрана к площади крышки) в 93% и толщине панели 1 мм при массе 130 г.

Не секрет, что Samsung достаточно давно разрабатывает технологию незаметного размещения камеры под поверхностью экрана. Свежие слухи указывают, что будущий Galaxy Z Fold 3 может стать первым смартфоном компании с подэкранной камерой. С другой стороны, в свое время подэкранную камеру приписывали Galaxy Fold 2, но в итоге этого не произошло.

Вышедший в прошлом году ZTE Axon 20 5G — первый и пока единственный в мире смартфон с подэкранной камерой. И, ранее мы уже убедились, что камера «‎просветляется» под экраном и снимает весьма посредственно. В прошлом году Xiaomi тоже тизерила собственное третье поколение незаметной подэкранной камеры, готовой к применению в серийных смартфонах. Буквально две недели назад мы рассказывали о патенте Samsung, описывающем необычным способ размещения камеры под экраном смартфона с применением дополнительного экрана-шторки.

В теории размещение камеры под экраном ноутбука представляется более простой задачей — плотностью пикселей в ноутбучных экранах ниже, чем у смартфонов, а требования к качеству камеры ниже.

Пока нет никаких данных о том, когда такие ноутбуки могут выйти и что это будут за модели. Samsung Display поставляет OLED-матрицы различным производителям ноутбуков, включая Dell, ASUS и Lenovo.