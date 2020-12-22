Samsung совместно с Intel достигла пропускной способности 305 Гбит/с на ядре автономной сети 5G SA

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Пропускная способность 305 Гбит/с эквивалентна объему данных, поступающих от более 200 000 пользователей, которые одновременно транслируют видео стандартного разрешения (SD).

Samsung недавно похвасталась значимым достижением производительности ядра автономной (SA) сети 5G, которого ей удалось достичь благодаря сотрудничеству с Intel. Партнеры достигли скорости обработки данных ядром 5G SA Core в 305 Гбит/с на сервер и сокращения задержки в среде мобильной сети с активированными коммерческими функциями.

Обычно для обработки данных требуется сложный путь с использованием нескольких ядер, включая ядра распределения, передачи и обработки пакетов. Samsung и Intel реализовали упрощенную конфигурацию системы и смогли повысить эффективность обработки пакетов и общей работы сети. В частности, выдающейся производительности ядра Samsung 5G SA удалось достичь благодаря применению масштабируемого процессора Intel Xeon® 2-го поколения и сетевого адаптера Intel Ethernet E810 с расширенной динамической персонализацией устройств (DDP).

Как сообщается, повышение производительности ядра 5G SA не только поможет повысить рентабельность развертывания ядра сетей 5G, но и ускорит создание сетей следующего поколения с высокой пропускной способностью. Это важно в определенных сценариях использования 5G, которые требуют обработки гораздо большего объема данных с низкой задержкой. В их число входят дополненная реальность (AR), виртуальная реальность (VR) и vehicle-to-everything (V2X).

Более подробная информация о производительности ядра 5G SA Samsung содержится в официальном отчете с результатами эксперимента (PDF).