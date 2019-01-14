Samsung еще раз намекнула на анонс сгибаемого смартфона Galaxy F вместе с Galaxy S10 на презентации 20 февраля, теперь ему приписывают АКБ существенно меньшей емкости
Samsung уже объявила, что мероприятие Galaxy Unpacked, посвященное анонсу флагманской линейки смартфонов Samsung Galaxy S10, пройдет 20 февраля этого года в Сан-Франциско. Еще тогда высказывалось предположение, что премьеру Galaxy S10 может сопроводить анонс столь ожидаемой складной модели с гибким экраном Galaxy F. И вот сейчас южнокорейский гигант сделал еще один, более явный намек на то, что сгибаемая модель включена в программу мероприятия 20 февраля.
Как сообщает источник, южнокорейский гигант разместил по обе стороны здания дворца Морского министерства на площади Согласия в Париже рекламные плакаты с надписями на корейском языке. На одном из них красуется слоган «The Future Unfolds», который еще в прошлом году был зарегистрирован южнокорейским производителем для маркетинговой кампании первого сгибающегося смартфона, а на втором — «February 20». Надо отметить, что точное значение надписей в переводе на английский предоставила сама Samsung в соответствующем пресс-релизе. И это оставляет еще меньше сомнений по поводу анонса Galaxy F 20 февраля.
С другой стороны, нет никаких гарантий, что этот анонс первого сгибаемого смартфона Samsung будет полноценным. Не исключено, что в рамках мероприятия 20 февраля Samsung может сообщить новые подробности или назвать дату выхода новинки. Напомним, прототип своего первого сгибаемого смартфона Samsung демонстрировала в прошлом году.
На прошлой неделе сообщалось, что сгибающийся смартфон Samsung Galaxy F получит два аккумулятора суммарной емкостью целых 6200 мА•ч, но новые данные указывают на куда более скромную емкость в 4400 мА•ч (два аккумулятора по 2200 мА•ч). И это значение уже дает повод сомневаться по поводу хорошей автономности будущей новинки.
Источник: GSM Arena и Phone Arena