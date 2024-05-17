Samsung Galaxy Z Fold 6 получит чип Snapdragon 8 Gen 3, 12 ГБ оперативной памяти и значительный прирост многоядерной производительности

Как ожидается, 10 июля 2024 года Samsung выпустит свою линейку складных смартфонов следующего поколения. Она будет включать по меньшей мере 2 устройства: Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6.

Согласно имеющейся информации, Samsung Galaxy Z Fold 6 будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Теперь стало известно, что модель Galaxy Z Fold 6 также будет оснащена таким же чипсетом. Это следует из результатов тестирования Galaxy Z Fold 6 (номер модели SM-F956U) в пакете Geekbench. Соответствующая страница с результатами также сообщает, что это устройство будет иметь 12 ГБ оперативной памяти. Еще речь идет об операционной системе Android 14. Вероятно, она будет дополнена фирменной оболочкой One UI 6.1.1.

Что касается результатов тестирования Samsung Galaxy Z Fold 6 в Geekbench, то устройство набрало 1964 балла в одноядерном режиме и 6619 баллов в многоядерном режиме тестирования. Для сравнения, предыдущая модель Galaxy Z Fold 5 с процессором Snapdragon 8 Gen 2 обеспечивает результаты 1943 и 5123 балла в соответствующих тестах.

Итак, будущая модель предлагает незначительное улучшение одноядерной производительности процессора по сравнению с существующей версией и значительное улучшение многоядерной производительности. Учитывая это, следует ожидать, что Galaxy Z Fold 6 будет работать гораздо быстрее в задачах, которые интенсивно используют процессор.

Также можно надеяться, что Samsung выпустит версию Galaxy Z Fold 6 с 16 ГБ оперативной памяти.

Источник: sammobile