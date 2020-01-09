Samsung отчиталась о количестве проданных Galaxy Fold и привезла на CES 2020 прототип ещё одного гибкого смартфона





В кулуарах CES 2020 компания Samsung проведёт приватную презентацию прототипа смартфона со скручивающимся дисплеем. Это может означать, что у корейского гиганта уже есть модель, достаточно близкая к конечному продукту. Но пока мы знаем об этом по ранним патентам производителя.

Известно, что Samsung работает над новым складным смартфоном в форм-факторе раскладушки (как Motorola Razr), который должен стать преемником Galaxy Fold. Однако это не единственная концепция устройства с гибким экраном, которую рассматривает компания. Судя по патентам, у Samsung есть идея создать смартфон, который менял бы свои размеры за счёт конструкции вертикального или горизонтального слайдера и экрана, который необходимо разворачивать.

Корейские СМИ утверждают, что Samsung покажет один из прототипов такого смартфона на CES 2020. Мероприятие будет закрытым и только для избранных партнёров, поэтому изображения устройства вряд ли появятся раньше определённого срока. Если это действительно так, то у компании уйдёт примерно два-три года, чтобы сделать коммерческий образец.

Тем временем Samsung официально раскрыла информацию о количестве проданных смартфонов Galaxy Fold. Ещё недавно в сети говорили о том, гибкий смартфон корейского производителя разошёлся тиражом более 1 млн экземпляров, но компания опровергла эту информацию. Фактически эта цифра оказалась гораздо меньше. В рамках выставки CES 2020 генеральный директор Samsung Донг Джин Ко (DJ Koh) сообщил о том, что на текущий момент продано от 400 тыс. до 500 тыс. смартфонов. Учитывая, что это очень дорогой и нишевый продукт, то получается весьма неплохой результат. Хотя сама компания рассчитывала продать как минимум миллион смартфонов Galaxy Fold.

Источники: Gizchina (2)