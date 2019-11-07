Samsung планирует «значительно увеличить» продажи складных смартфонов в 2020 году





Несмотря на то, что первый блин на рынке складных смартфонов у Samsung вышел комом (продажи первой версии пришлось остановить из-за проблем с дисплеем), компания не отчаивается и планирует и дальше выводить на рынок подобные устройства.

Несколько недель назад Samsung заявила о намерении поставить в следующем году от 5 млн до 6 млн складных смартфонов, поскольку спрос на них увеличивается. А теперь главный исполнительный директор компании ДиДжей Кох подтвердил, что Samsung «значительно увеличит продажи складных смартфонов в следующем году».

Недавние утечки утверждали, что Samsung может в скором времени анонсировать новый смартфон-раскладушку W20, который получит гибкий дисплей. Эта новинка станет преемником нынешней модели в форм-факторе раскладушки, доступной эксклюзивно на китайском рынке. Но в случае нового W20 ожидается выход и на другие рынки. Как ожидается, эта модель будет анонсирована до конца текущего месяца.

Источник: gsmarena