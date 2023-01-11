Samsung подтвердила анонс Galaxy S23 1 февраля — это будет первая «живая» презентация Galaxy Unpacked за три года

Samsung проведет презентацию Galaxy Unpacked 1 февраля. Компания официально подтвердила дату, которую случайно обнародовала несколько дней назад. Мероприятие состоится в Masonic Auditorium в Сан-Франциско – это будет первая «живая» презентация за три года. В Samsung не рассказали, что именно будет анонсировано, но это почти наверняка будет серия флагманских смартфонов Galaxy S23.

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Компания вводит поощрения предварительного заказа еще не названого устройства. Забронировав одно устройство, покупатель получает $50 кредита в магазине Samsung, заказав два, можно получить таким же образом $100. Подобный предзаказ не включает жестких обязательств купить «то, не знаю что», если вы решите, что устройство вам не нужно.

Ранее стало известно, что оформившие предзаказ на то, что может быть Galaxy S23, получат в качестве бонуса наушники Galaxy Buds2 Pro – информацию об этом опубликовал эстонский официальный сайт.

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Мероприятие Galaxy Unpacked пройдет 1 февраля в 20:00 по киевскому времени и будет транслироваться в прямом эфире. По предварительным данным, смартфон Samsung Galaxy S23 получит камеру на 200 МП в версии Ultra, которая обещает стать одной из лучших в мире, а также батарею на 5000 мА·ч.

Источник: The Verge