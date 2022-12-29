Samsung представит ноутбук Galaxy Book нового поколения вместе с серией флагманских смартфонов Galaxy S23 в феврале 2023 года

Ожидается, что в 2023 году Samsung обновит модельный ряд Galaxy Book, улучшив аппаратные характеристики и программное обеспечение. Sаmmobile сообщает, что ноутбук Galaxy нового поколения южнокорейская компания представит во время анонса серии смартфонов Galaxy S23.

Помогаем Как бойцы Херсонского направления выбирают дроны и как это можете сделать вы

Galaxy Unpacked 2023 состоится в первую неделю февраля, вероятно 1-го числа. Мероприятие будет длиться дольше обычного, поскольку компания презентует несколько смартфонов и ноутбуков.

Galaxy Book нового поколения будут обладать улучшенными характеристиками. Хотя и в доступе точного списка спецификаций нет, ноутбуки, вероятно, получат процессоры Intel 13-го поколения, дисплеи Super AMOLED, а в комплектацию некоторых моделей добавят стилус S Pen.

Ожидается, что Samsung добавит некоторые дополнительные функции программного обеспечения к линейке Galaxy Book для лучшего опыта использования со смартфонами Galaxy и беспроводными наушниками.

Курс ПОБУДОВА БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ Навчіться впроваджувати бізнес-процеси відповідно до нових цілей компанії. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Инсайдеры сообщали, что серия Samsung Galaxy S23 выйдет в розово-фиолетовом и зеленом оттенках, получит аккумуляторы с большей емкостью и яркостью до 1750 нт. Устройства также будут оснащены флагманским процессором Qualcomm 2023 Snapdragon 8 Gen 2 и совершенно новым 200-мегапиксельным сенсором, способным снимать более плавные 8K-видео со скоростью 30 кадров/секунду.

Что касается продаж предыдущей линейки Samsung Galaxy S22, то они не оправдали ожиданий – чтобы достичь цели корейская компания должна реализовать 30 миллионов единиц до февральского анонса Galaxy S23.