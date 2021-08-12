Samsung повідомила гривневі ціни на нові Galaxy Z — від 54 999 грн за Galaxy Z Fold3 та від 30 999 грн за Galaxy Z Flip3





Київський офіс Samsung повідомив умови випуску та гривневі ціни на нові складані смартфони Galaxy Z третього покоління, які анонсували у рамках вчорашньої масштабної презентації Unpacked.

Попереднє замовлення Galaxy Z Fold3 (смартфон-планшет з розкладним гнучким екраном) та Galaxy Z Flip3 (компактна «жабка» з екраном, який можна згинати навпіл) стартує 11 серпня. Зробивши передзамовлення в період з 11 серпня до 21 вересня, покупці зможуть отримати аксесуари Samsung у подарунок на суму до 5000 грн. Фактичні продажі Galaxy Z Fold3 та Galaxy Z Flip3 стартують у брендових магазинах Samsung та магазинах офіційних партнерів у вересні. Судячи з усього, з 22 вересня.

Galaxy Z Fold3 пропонується у трьох кольорах — чорний, зелений і срібний. Водночас палітра Galaxy Z Flip3 складається з чотирьох кольорів — кремовий, зелений, лавандовий та чорний.

Ціна Galaxy Z Fold3 починається від 54 999 грн, а Galaxy Z Flip3 — від 30 999 грн. Нагадаємо, Galaxy Z Fold2 свого часу на старті коштував 59 999 грн, а Galaxy Z Flip — 41 999 грн. Тобто формально Samsung, яка нещодавно обіцяла доступніші складані смартфони, стримала своє слово.

Обидва телефони отримали захист від пилу і вологи IPX8 (тривала робота на глибині понад 1 метра), армовану алюмінієву раму, захисне скло Gorilla Glass Victus (на 50% міцніше за GG6) та нову структуру шарів основного дисплея, яка, за словами представників компанії, збільшує його надійність на 80%. Водночас удосконалений прихований шарнірний механізм здатний витримати «до 200 тисяч згинів» без пошкодження (за результатами незалежного тестування Bureau Veritas). Також третє покоління гнучких телефонів Galaxy Z отримало кращі характеристики у порівняння з попередніми моделями.

Основні характеристики смартфонів Galaxy Z Fold3 та Galaxy Z Flip3 [Інфографіка]

Більш докладно про нові складані флагмани Samsung можна дізнатися з наших деталізованих матеріалів з першими враженнями.