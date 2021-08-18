Samsung представила Galaxy A52s 5G — с Snapdragon 778G, экраном 120 Гц и 25-ваттной зарядкой в комплекте





Samsung представила новый среднебюджетный смартфон — Galaxy A52s 5G. Это обновление модели Samsung Galaxy A52, вышедшей в начале года.

Визуально Galaxy A52s практически не отличается от Galaxy A52, за исключением нового мятного варианта расцветки (Awesome Mint). Главными претензиями к Galaxy A52 были Snapdragon 750G и 15-Вт зарядка в комплекте (при поддержке 25 Вт). В улучшенной S-версии производитель учел оба замечания. В Galaxy A52s используется новейшая 6-нм SoC Snapdragon 778G 5G, а ЗУ на 25 Вт входит в комплект поставки. Еще одно улучшение касается экрана — здесь используется более быстрая панель с поддержкой частоты обновления 120 Гц вместо 90 Гц. Остальные характеристики новинки соответствуют прошлогодней модели — основная квадрокамера (64 Мп с OIS + ультраширик 12 Мп + макро 5 Мп + сенсор глубины 5 Мп), cелфи-камера на 32 Мп, врезанная в круглое отверстие по центру в верхней части экрана, аккумулятор емкостью 4500 мА·ч (производитель обещает два дня автономной работы) и защита IP67.

Технические характеристики Galaxy A52s 5G

Samsung анонсировала Galaxy A52s 5G на рынке Великобритании — там устройство поступит в свободную продажу с 3 сентября (предзаказы стартуют 24 августа) по рекомендованной цене в £410 за версию 6/128 ГБ (будут еще версии 8/128 ГБ и 8/256 ГБ). Это на £10 дороже по сравнению с A52 5G. Новая модель будет доступна в четырех расцветках: Awesome Black, Awesome White, Awesome Violet и Awesome Mint. Подробностей о цене и сроках доступности Galaxy A52s 5G в Украине пока нет