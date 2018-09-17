Смартфон Samsung Galaxy A9 Star Pro с основной камерой, включающей четыре модуля [Концептуальное изображение]

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В прошлую пятницу Samsung разослала приглашения на пресс-конференцию 11 октября, посвященную анонсу загадочного устройства серии Galaxy. По одной из версий, в этот день нас ожидает анонс первого в своем роде смартфона Samsung с основной камерой, включающей четыре модуля.

Сейчас же немецкий ресурс AllAboutSamsung опубликовал на своей страничке в Instagram изображение, которое дает представление, как мог бы выглядеть этот потенциальный смартфон Samsung, оснащенный системой из четырех основных камер. Сразу оговорим, это не официальное изображение, которое предоставил какой-то инсайдер, а всего лишь концепт.

Как видим, модули выстроены вертикально вдоль длинной стороны корпуса и смещены к левому верхнему углу задней панели.

Источник приписывает смартфону название Galaxy A9 Star Pro и три варианта расцветки корпуса: классический черный, а также градиентные розовый и бирюзовый.

Чтобы смоделировать корпус смартфона и показать его в различных вариантах расцветки, ресурс AllAboutSamsung использовал сведения, полученные сразу от четырех различных источников. Конечно, как всегда в подобных случаях, подтверждения их достоверности нет, так что воспринимать этот рендер стоит с изрядной долей скептицизма.

Источник: AllAboutSamsung