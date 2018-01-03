Samsung представила необычные компактные колонки S-Ray, которые позволяют и слушать музыку, и воспринимать окружающие звуки

Компания Samsung поделилась информацией об успехах своего подразделения C-Lab, представляющего собой инкубатор для перспективных проектов. На этот раз речь идёт о выпуске линейки акустики S-Ray (сокращённо от Sound-Ray), состоящей из трёх устройств. Фактически, эти продукты представляют собой динамики, выполняющие роль наушников, так как их звучание может слышать только один человек.

Идея заключается в том, чтобы люди могли слушать музыку или смотреть видео со звуковым сопровождением без необходимости носить что-то на голове, сохраняя возможность слышать окружающий мир. Пока не уточняется, каким образом в устройствах S-Ray реализована блокировка издаваемого звука для других людей. Как правило, для таких целей применяются узконаправленные динамики, но они не позволяют полностью изолировать звук.

Изначально в линейку S-Ray вошли три модели динамиков. Две новинки являются компактными портативными устройствами. Ещё одна версия представляет собой носимый на шее гаджет. Последняя модель, пожалуй, является наиболее интересной среди всех продуктов, так как выполнена в носимом форм-факторе. К сожалению, какие-либо технические характеристики анонсированных устройств не сообщаются. Также не уточняются сведения о сроках начала продаж и уровне цен акустических систем серии S-Ray.

Источник: The Verge