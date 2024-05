Samsung высмеяла Apple, выпустив «антиразрушительную» рекламу Galaxy TabS9

Во время рекламной кампании новых планшетов iPad Pro компания Apple «промахнулась» с выпуском ролика «Crush!», в котором гидравлический пресс уничтожил многие предметы, имеющие отношение к творчеству. Видео возмутило сообщество, компании пришлось извиняться. Samsung, крупнейший конкурент, «потроллил» Apple другим роликом, который называется «UnCrush» и является рекламой планшета Galaxy Tab S9 Ultra.

На видео девушка находит среди обломков разбитую гитару, начинает играть на ней по нотам с Tab S9 Ultra и напевать. На экране можно увидеть слоган «Творчество нельзя сломать» («Creativity cannot be crushed»), название планшета и логотип Samsung. Действие происходит в помещении, похожем цветовой гаммой с видео Apple. В подписи Samsung говорит: «Мы никогда не уничтожим творчество» («We would never crush creativity»). Оригинальное видео Apple:

Samsung шутит над Apple уже не впервые. В 2018 году компания высмеяла «челка» — выступ для камеры на экране, который появился в iPhone X. Иронично, что на экране планшете Samsung из ролика «UnCrush» — такая же «челка».