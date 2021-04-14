«Самый мощный Galaxy»: Samsung разослала приглашения на следующую презентацию Unpacked (28 апреля)





Samsung пригласила на следующий крупный виртуальный ивент Unpacked, опубликовав небольшой видеотизер на своем YouTube-канале.

В ролике посылка с загадочным Galaxy перемещается по городу создавая разного рода аномалии. В самом конце курьер доставляет посылку адресату и под ослепительно яркое сияние голубого цвета из коробки появляется надпись «самый мощный Galaxy» и дата шоу. Трансляция пройдет 28 апреля в 17:00 по киевскому времени на YouTube-канале южнокорейской компании.

Первое, что приходит в голову, учитывая размеры коробки на видео — новый складной смартфон-планшет серии Galaxy Z. Но недавние утечки указывают, что Samsung Galaxy Z Fold 3 (предполагаемое название), целится в июнь, планирует закрыть им опустевший из-за переноса Galaxy Note летний слот. К слову, недавно проскакивали сообщения, что Samsung разрабатывает смартфон-планшет со сгибающимся в двух местах экраном, но его релиз в этом году маловероятен.

Вероятнее всего, 28 апреля Samsung представит новые ноутбуки Galaxy Book — линейка в последний раз обновлялась в 2019 году и использует устаревшие процессоры Core 10-го поколения. Новые модели с большой вероятностью перейдут на актуальные 35-ваттные CPU Core 11-го поколения (Tiger Lake-H) — и это вполне оправдывает использование фразы «самый мощный Galaxy». И это согласуется с недавно просочившимися в сеть планами Samsung по выпуску новых устройств.

К тому же, недавно мы узнали о подготовке новой линейки премиальных ноутбуков Samsung Galaxy Book Pro с экранами OLED диагональю 13,3 и 15,6 дюйма, поддержкой S-Pen и новейшими CPU Intel. В рамках серии также дебютирует трансформируемая модель Galaxy Book Pro 360 с поддержкой 5G.