Samsung готовит к выходу смартфон-планшет, складывающийся втрое





По информации Nikkei Asian Review, Samsung работает над потенциальным следующим складным Galaxy Z Fold со сгибающимся в двух местах экраном.

Сейчас линейка сгибаемых смартфонов Samsung представлена двумя моделями: Galaxy Z Fold2 и Galaxy Z Flip (обе в прошлом году разменяли поколения). Они сильно отличаются форм-фактором (смартфон-планшет и раскладушка) и параметрами, но одно их объединяет — один изгиб. Между тем, инженерная мысль не стоит на месте и Samsung, возлагающая большие надежды на сгибаемые смартфоны Galaxy Z, активно работает над новыми форм-факторами. Собственно, еще в конце Samsung Display тизерила такие устройства — смартфон-рулон и смартфон-планшет, складывающийся втрое.

По большому счету новая информация подтверждает предыдущие сообщения на тему новых складных смартфонов Samsung.

Сообщается, что дизайн все еще дорабатывается. В то же время собеседники Nikkei утверждают, что в итоге экран может иметь более стандартное соотношение сторон 16:9 или 18:9, что упростит разработку и адаптирование приложений по сравнению с нестандартным экраном Z Fold с соотношением 25:9.

Говоря о потенциальном смартфон-планшете Samsung со сгибающимся в двух местах экраном, невольно вспоминается аналогичный концепт Intel в том же Z-образном форм-факторе, а также прототип TCL с такой же конструкцией. Еще можно вспомнить, как вице-президент Motorola Дэн Дери в одном из интервью называл концептуальный Z-образный форм-фактор «священным Граалем складных конструкций».

Еще год назад президент мобильного подразделения Samsung утверждал, что компания может выпустить смартфон со сгибающимся в нескольких местах экраном, но пока не видит в этом практической пользы.

Складывающийся втрое смартфон-планшет представляется весьма интересной идеей. Вопрос в том, окажется ли эта компактность и универсальность достаточно убедительным аргументом, чтобы такое устройство, которое явно будет недешевым ввиду очевидных причин, хорошо продавалось. Особенно учитывая, что складная конструкция в любом случае будет уступать монолитной с точки зрения надежности.

Ранее также проскакивали сообщения, что Samsung работает над собственным вариантом слайдера со сворачивающимся или, корректнее сказать, растягивающимся экраном, а также готовит доступный складной смартфон-планшет с 360-градусными петлями, как у Microsoft Surface Duo. Какие из этих идей в итоге превратятся в серийные устройства, покажет время.