Сайт «Ощадбанка» не работает со вчерашнего дня из-за неудачного обновления, на его восстановление потребуются еще сутки
Клиенты украинского банка «Ощадбанка» наверняка в курсе, что официальный сайт их банка не работает со вчерашнего дня. После целой череды сообщений от СМИ с разнообразными версиями о причинах случившегося ситуацию решили прокомментировать представители самого банка.
Итак, самое главное заключается в том, что Ощадбанк работает в обычном режиме. Клиентам доступны все платежные и информационные сервисы банка, включая веб и мобильное приложение «Ощад24/7», банкоматы, POS-терминалы, отделения и контакт-центр.
По словам представителей банка, имеет место лишь временная недоступность веб-сайта, которая возникла после обновления программных комплексов компанией, занимающейся администрированием
«К сожалению, работы по восстановлению предусматривают ограничения доступа к сайту. В течение 24 часов мы планируем завершить необходимые меры, восстановить доступ к сайту и его функциональность. Подчеркиваем, все остальные платежные и информационные сервисы — к Вашим услугам без всяких ограничений» — сообщили в пресс-службе Ощадбанка.
В компании также отметили, что для минимизации неудобств на стартовой странице сайта доступен прямой переход на онлайн-сервис «Ощад24/7» по ссылке https://online.oschadbank.ua/wb/.
Напомним, что приложении и онлайн-сервисе «Ощадбанка» теперь можно работать и с картами других украинских банков.
Источник: Ощадбанк