Новости Софт 01.12.2023 в 09:47 comment views icon

Сбой в Gmail вызвал задержку с отправкой электронной почты на несколько часов

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Вадим Карпусь

Автор новостей

В четверг вечером у Gmail возникли проблемы в работе сервиса – электронные письма не отправлялись на протяжении нескольких часов. В 19:31 по Киевскому времени Google написала в Gmail Workspace Status Dashboard, что «клиенты, затронутые этой проблемой, могут столкнуться с задержкой в отправке электронных писем». Уже в пятницу в 00:03 компания сообщила, что проблема устранена.

В обновленной публикации говорится, что «проблема с задержками электронной почты была устранена для большинства затронутых пользователей в [21:45]», но «некоторые пользователи могли наблюдать задержки до тех пор, пока полностью не устранили проблему в [23:15]». Google заявляет, что планирует опубликовать анализ того, что пошло не так, после завершения расследования.

В Gmail уточнили, что электронные письма, отправляемые с личных аккаунтов, работали должным образом. В то же электронные письма, отправляемые из учетной записи Workspace, приходили с задержкой. Однако как минимум двое журналистов The Verge столкнулись с обратной ситуацией.

Источник: The Verge

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